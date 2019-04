Jyväskyläläinen Joli Malki antoi odottaa ja räväytti jatkoon The Voice of Finlandissa – "Onhan tää omassa kastissaan"

Jyväskyläläinen Joli Malki pääsi perjantaina jatkoon The Voice of Finland -laulukilpailussa. Viimeisenä esiintyneen Malkin nousua lavalle saatiin odottaa, mutta odotus palkittiin – hän lauloi Adelen kappaleen Set fire to the rain ja sai esityksensä päätteeksi raivokkaat aplodit seisovalta yleisöltä.

Malki pääsi Redraman tiimistä jatkoon semifinaaleihin saatuaan eniten ääniä yleisöltä.

Toiseksi jatkoonmenijäksi tuomaristo valitsi Roope Palmu. Näin ollen Riitta Piirainen ja Oliver Briny joutuivat kotimatkalle.

Myös sosiaalisessa mediassa Malki on keräämässä jo vakaata kannattajakuntaa. Twitterissä pohdittiin ennen tulosten julkistamista, että lavalla nähtiin juuri jo koko kilpailun voittaja.

Twitterissä hehkutettiin myös, että Malki on kilpailussa täysin omassa kastissaan.

Joli Malkista tviitataan, omassa kastissaan

The Voice of Finland -kilpailussa käynnistyi perjantaina suorien lähetysten osuus. Erikoisjaksossa edesmenneen Olli Lindholmin tiimin jäsenet kilpailivat ensin kahdesta semifinaalipaikasta. Jatkoon pääsivät Markus Salo ja Linda Smirnova.

Semifinaali lähetetään suorana perjantaina 19.4. Siinä kahdeksasta kilpailijasta neljä jatkaa finaaliin, joka nähdään 26.4. Finaalissa vain yleisöäänet ratkaisevat, kuka on seuraava The Voice of Finland.