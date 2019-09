Jyväskyläläinen Litku Klemetti on yksi Suomen tunnetuimmista indie-artisteista – koulussa häntä nimiteltiin "Hullu-Sannaksi", josta syntyi lauluja kirjoittava alter ego

Tykkään väkevästä meiningistä, en mistään hiplailusta, kertoo juuri bänditreeneistä saapunut Sanna “Litku” Klemetti keskiviikkoiltana baari Vakiopaineessa, jossa on paikalla basisti Juho Kalliolahtea lukuun ottamatta koko bändi.

Klemetin lausuma koski hänen suuresti arvostamansa Edith Södergranin runoutta, mutta sama pätee myös hänen taiteeseensa.

Vuonna 2014 perustettu Litku Klemetti on noussut viidessä vuodessa yhdeksi Suomen suosituimpiin ja kiinnostavimpiin kuuluvista bändeistä – paitsi Klemetin tarttuvien, poppia, rockia, progea ja punk-estetiikkaa yhdistelevien kappaleiden ja intensiivisten bändikeikkojen –, niin paljolti myös juuri bändin tinkimättömän ja omaehtoisen toiminnan ansiosta.

– Kaikki levymme ovat pitkälti äänitetty olohuoneen kotistudiossa tai Klemetin olohuoneessa tai treenikämpällä, kertoo Klemetti.

Yhtye myös julkaisee musiikkinsa paikallisen Luova Records -pienlevy-yhtiön kautta ja on mukana sen toiminnassa monin tavoin. Albumit, levyt ja kasetit, tehdään miksausta, masterointia ja kansitaidetta myöten itse.

Kutsuja studioihin on tullut, mutta niihin bändi ei ole halunnut lähteä. Ikioma soundi on Litku Klemetin musiikin ydintä.

– Olen aina tykännyt sellaisesta lo-fi-soundista. Minun korvaani se on kivemman kuuloista, yllättävää ja kiinnostavampaa, mutta emme me hirveästi ajattele sitä, miltä tämän pitäisi kuulostaa. Luotamme vaistoon, kertoo Klemetti.

Itse tekeminen ja ihmisläheisyys ovat toiminnan perusta.

– Taiteen tekeminen on keskiössä ja kaikki saavat tehdä. Pointti ei ole kuulostaa kämäseltä, vaan omalta itseltään, persoonalliselta. Soundi voi olla yksi elementti sitä musaa, ja sehän voi olla mitä vain.

Litku Klemetti nousi musiikkilehtien kansiin etenkin kahden viimeisimmän levynsä, 1970-luvun kainuulaisesta mielenmaisemasta ja iskelmäestetiikasta ammentavan Juna Kainuuseen - sekä viime vuonna julkaistun, progesävyisemmän Taika tapahtuu -levyn myötä. Suosio ja kysyntä on ollut viime vuosina hurjaa.

– Viime vuonna tehtiin lähemmäs satakunta keikkaa. Tänä vuonna vähän vähemmän. Kaikilla on myös muita projekteja ja välillä täytyy levätäkin, kertoo rumpali Sami Keinänen.

Suosion pysyvyys ei huoleta.

– Minulla ei ole mitään huolta siitä, että loppuuko tämä. Että onko hype ohitse? Me ollaan lähdetty nollista ja tehty tätä sitä siksi, että voidaan tehdä tätä. Meillä ei ole mitään menetettävää, sanoo Klemetti.

Jyväskylä on ollut bändille hyvä paikka kuvitella ja rakentaa vapaasti omaa visiotaan.

– Tämä on äärimmäisen hyvä paikka tehdä musiikkia. Ei tule koko ajan liikaa vaikutteita, että “tuo bändi tekee nyt tollasta meininkiä ja tuo on jotenkin in ja pitäskö tehdä jotain tollasta soundia?”, pohtii kitaristi Aleksi Muhonen.

Sanna Klemetti on kotoisin Kuhmosta, ja kainuulainen mielenmaisema on läsnä monissa hänen lauluissaan. Tänään julkaistavan Ding Ding Dong -albumin laulut alkoivat syntyä syksyllä 2017.

– Kuunneltiin siihen aikaan sellaista outsider-iskelmäyhtyettä kuin Tarja ja Tahdikkaat. Siitä sain idean, että jospa koettaisinkin tehdä biisejä liikoja miettimättä, ja tällä uudella otteella niitä syntyikin jo samana iltana useampi. Alun perin ajatus oli myös levyttää ne saman tien, sen kummemmin harjoittelematta.

Tähän tarkoitukseen syntyi alter ego Hullu-Sanna, jolla nimellä Klemettiä kouluaikaan myös nimiteltiin. Ulkopuolisuuden tunne on läsnä minä-muotoisissa tarinoissa.

– Hullu-Sanna putkahti kertojan ääneksi sinä iltana. Ne biisit on tehty sellaisella otteella ja ajatuksella, että tarinaa kertoo joku ronski ja aivan älytön tyyppi.

Ding Ding Dongin levynjulkaisukeikka soitetaan tänä iltana baari Vakiopaineessa.

– Soitamme kaksi settiä, joista toinen on uusi levy alusta loppuun ja toinen setti jotain ihan muuta, kertoo Klemetti.

– Parhaat hitit, lupaa Pekka Tuomi.

– Ja uusimmat klassikot. Luvassa on tunteellinen läpileikkaus yhtyeemme tuotannosta. Kaikki liikkisbiisit, summaa Klemetti.