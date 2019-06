Jyväskyläläinen Mariam Sotamaa lähti siskonsa kanssa 2018 Sri Lankaan etsimään äitiään – Kertomus, jolla on onnellinen loppu

Kun tapaan Mariam Sotamaan, 27, ensimmäisen kerran, on pakko kysyä hänen tarinansa tuntien heti alkuun, että et sitten ole lähtenyt Kadonneen jäljillä -tv-ohjelmaan? Se on tv-ohjelma, jossa joku etsii sukulaistaan usein hatarien tietojen pohjalta ulkomailta.

– Hain ohjelmaan neljä kertaa, mutta sieltä ei oltu yhteydessä. Jouluna 2017 biologinen siskoni sitten ehdotti, että lähdetään me Sri Lankaan selvittämään, mitä kuuluu biologiselle äidilleni ja hänen suvulleen, Sotamaa kertoo.

Sotamaa on adoptoitu Suomeen 7-viikkoisena Sri Lankasta. Tuolloin katkesivat kaikki siteen kotimaahan.

Helmikuussa 2018 Sotamaa lensi siskonsa kanssa Ceyloniin mukanaan vain syntymätodistus ja adoptiopaperit, 26 vuotta vanhat.

– Ei tiedetty osoitteita, ainoastaan synnytyssairaala. Meille annettiin ohje ottaa lentokentällä taksi ja kuski, joka osaa englantia, koska kumpikaan meistä ei puhu sinhalia. Kuski löytyi ja hän oli innoissaan vieden meidät poliisilaitokselle.

– Oltiin kuultu, että paikalliseen poliisiin ei voi luottaa. Mutta laitoksen väki olikin aivan ihanaa. Näytettiin kuvia biologisesta äidistäni ja adoptiohetkestä. Paikalle tuli koko ajan lisää väkeä.

– Erilaisten vaiheiden jälkeen saimme sitten kuulla, että äitini on löytynyt ja että hän tulee oman äitinsä kanssa poliisilaitokselle. Siinä sitä sitten itkettiin ja naurettiin kun vihdoin tavattiin. Anoma-äitini loukkaantui kolarissa nuorempana ja hänelle jäi päävamma. Paikalle tuli myös kaksi paikallista veljeäni sekä tätini mies, joka osaa englantia.

– Saimme tietää, että perhe oli etsinyt meitä, mutta niissä oloissa heillä ei juuri ollut mahdollisuuksia meitä löytää. Kun siitä lähdettiin tätini kotia kohti, äitini piti minua kovasti kädestä ikään kuin osoittaen kaipaustaan ja sitä, ettei halua enää erota. Hän ymmärsi, että olen hänen lapsensa.

Mariam vietti siskonsa kanssa Sri Lankassa 2,5 viikkoa ja on päättänyt lähteä joskus vielä takaisin.

– Nuoremman sikäläisen veljeni kanssa pidämme yhteyttä. Kaikkiaan minulla on seitsemän elossa olevaa sisarusta, kolme Sri Lankassa ja neljä Suomessa. Olen tosi onnellinen että tein tämän matkan. Sain sieltä sisäisen rauhan.

Ihan tavallista elämää Mariam Sotamaa ei ole viettänyt Suomessakaan. Verenperintöä tai mitä, mutta hän sai ensimmäisen lapsensa Suomessa 15-vuotiaana. Aasiassa tämä on ihan tavallista.

– Minulla oli suhde miehen kanssa. Hän ei kuitenkaan halunnut isäksi, mutta minä halusin pitää lapsen. 2015 minulle syntyi sitten toinen lapsi. Nyt olen naimisissa suomalaisen miehen kanssa.

Kauneusalan yrittäjänä Jyväskylässä toimiva Mariam Sotamaa jaksaa hämmästyttää tämän jälkeenkin. Hän kertoo vihaansa kylmää mutta rakastavansa lunta. Ja ehdottomasti hän on jouluihminen.

– Valmistelen joulua jo nyt.

Sotamaa, joka on adoptiovanhempiensa Marjatan ja Erkin kautta kuuluisaa lääkärisukua, harrastaa bikini fitnessiä sekä hakee ilmoituksensa mukaan lääketieteelliseen niin monta kertaa, että pääsee toteuttamaan unelmansa lääkärin ammatista.

Helppo ajatella, että nainen, joka lyhyeen elämäänsä on kokenut jo tämän kaiken suomalaista rasismia myöten, myös toteuttaa haaveensa.

– Vanhempien suomalaisten on vaikea käsittää, että puhun täydellisesti suomea vaikka olen tummaihoinen. Mutta lääkäri minusta tulee, Mariam Sotamaa sanoo ilman epäilyksen häivää ja katsoo suoraan silmiin.