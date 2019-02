Jyväskyläläinen Mika on yksi Suomen parhaista bridgen pelaajista: "Minä viihdyn, kun voitan"

Jyväskyläläinen Mika Salomaa, 53, on yksi Suomen parhaista bridge-korttipelin pelaajista. Salomaan edustama joukkue on voittanut jokaisen Suomen mestaruuden 2010-luvulla, ja mies on voittanut 27 SM-kultaa. Vaikka kotimaassa kaikki on jo saavutettu, miehen mielestä peli on edelleen aivan järjettömän mielenkiintoinen.

– Bridgessä on hirveästi muuttuvia elementtejä, eikä yksikään peli ole samanlainen. Opin joka kerta pelatessani jotain uutta, Salomaa kertoo innokkaasti käsillään selittäen.

Bridgen sääntöjä on miehen mukaan lähes mahdotonta opettaa lyhyesti ja yksinkertaisesti.

– Ainoa tapa oppia pelaamaan on istua alas, ja pelata.

Pelaamiseen ei Jyväskylän keskustan kahvilassa ole aikaa, joten päätämme Salomaan kanssa puhua kaikesta muusta paitsi bridgen säännöistä.

Korttipeleistä Salomaa on ollut kiinnostunut pienestä pitäen. Pelattavaksi valikoituivat ne, joissa älyllä on mahdollista vaikuttaa pelin kulkuun.

– En ollut koskaan mikään kympin oppilas, mutta todennäköisyydet ja muut matemaattiset kikkailut kiinnostivat.

Vanhemmat sekä kummisetä olivat kovia pelaamaan bridgeä, eikä mennyt aikaakaan, että innostus tarttui 11-vuotiaaseen Salomaahan. Parin vuoden jälkeen hän jo osallistui ensimmäiseen kilpabridge-peliinsä.

– Saatiin kavereiden kanssa täydellisesti selkäämme. Ja vaikka sijoitukset olivat aina siellä pahnan pohjimmaisina, jotenkin päädyttiin tulemaan takaisin uudestaan ja uudestaan.

Salomaan mukaan taitavan bridgen pelaajan erottaa nopeasti. Näin kävi hänelle itselleen, kun yksi kerhon taitavammista pelaajista kysyi, että haluaisiko nuori mies pelata hänen parinaan.

– Siitä se kehittyminen lähti, pienin askelin aina seuraavaa peliä kohti.

Suomessa bridgen terävin kärki on kapea. Salomaa kertoo pelaajamäärien olleen pitkään varsin pieniä, ja kun joukkueita lähdettiin valitsemaan edustustehtäviin, samat naamat päätyivät pelipöydän ääreen, Salomaa mukaan luettuna. Mutta asialla on puolensa: tiivis yhdessä pelaaminen on muovannut Kauko Koistisen johtamasta joukkueesta Suomen bridge-kenttää dominoivan tehokuusikon. Tulevaisuus Suomen parhaana ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys.

– Suomessa on nousemassa tosi vakuuttavia nuoria pelaajia. Pitkään ei nuorten maajoukkuetta ollut lainkaan, mutta nyt on uusi ääni kellossa, Salomaa kertoo.

– Toivottavasti nuoret haastavat meitä yhtä hanakasti kuin me kärkipään pelaajia aikanaan 1980- ja 1990-luvulla. Ainakin tämä vanha pieru on jo oppinut paljon nuorilta pelaajilta.

Jyväskylän bridgekerho kokoontuu maanantaisin Väinönkadun tiloissa. Salomaa kehottaa aloittamaan pelaamisen sieltä, missä osaavia pelaajia on.

– Peli vaatii täysin omaa ajattelua, ja joku voi olla mestari bridgessä tietämättään. Omaa potentiaalia ei voi tietää, ennen kuin kokeilee pelaamista.

Peli on vahvasti sosiaalista. Kisoissa ja kerhoilla pelaajat tervehtivät toisiaan ystävällisesti ja usein tilaisuudet ovat luonteeltaan ison ystäväpiirin jälleennäkemisiä. Ihmiset pelaavat Salomaan mukaan joko viihtyäkseen – tai voittaakseen.

– Minä viihdyn, kun voitan. Siinä tulee käytyä läpi koko bridgen ihanuus, Mika Salomaa sanoo ja nauraa.