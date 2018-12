Jyväskyläläinen Sini Hill, 29, tekee uraa Hollywoodissa – "Adam Sandler on hauska livenä"

Jyväskyläläinen Sini Hill (oikealta nimeltään Kangasmäki) tekee uraa Yhdysvalloissa. Alana on näytteleminen ja leffat. Hill lähti Jyväskylästä maailmalle 2014.

– Olen nyt käsikirjoittanut, tuottanut ja ohjannut ensimmäisen lyhytelokuvani nimeltään Hustle, jossa myös näyttelen pääosan. Kyseessä on komedia, joka kertoo aloittelevan näyttelijän arjesta täällä New Yorkissa ja perustuu omaan, parin vuoden takaiseen elämääni. Filmin tekeminen oli minulle tärkeä oppimiskokemus ja yksi monesta tulevasta tuotannosta. Seuraavan filmini käsikirjoitus on jo valmistumassa, Hill kertoo Keskisuomalaiselle Yhdysvalloista.

Hillin elokuva on jo hyväksytty monelle filmifestivaalille kilpailemaan. Elokuvan voi katsoa Amazon Prime Video -nettikanavalta.

– Uskon, että elokuva antaa hyvää osviittaa siitä, mitä näyttelijän arki täällä voi olla. Se on hyödyllistä katsottavaa myös muille suomalaisille, jotka haaveilevat näyttelijän urasta täällä Amerikassa. Käyn siinä läpi muun muassa haasteita, joita olen kohdannut esimerkiksi Amerikan aksentin omaksumisessa, työviisumin kanssa sekä epäilyttävien työtarjousten saamisessa.

Jos haaveilee näyttelijän urasta USA:ssa, täytyy standardi Amerikan aksentti olla kunnossa.

– Itse hion sitä vieläkin viikoittain puheopettajan kanssa. Harjoittelussa ollaan todella teknisiä, sillä esimerkiksi puheen tuottaminen, sijainti ja äänteet ovat usein ihan eri kohdilla suuta kuin suomen kielessä. Voisi luulla, kuten minäkin alkuun luulin, että "jenkkiaksentti" tarttuisi nopeasti täällä asuessa. Mutta tunnen kymmeniä suomalaisia täältä New Yorkista, enkä tiedä yhtäkään, joka edes 15 vuoden asumisen jälkeen olisi vain "tartuttanut" itseensä täydellisen Amerikan aksentin ilman kunnon treenaamista.

Hill, 29, on asunut nyt neljä vuotta USA:ssa.

– Muutin hetki sitten Downtown Brooklyniin yksiöön. Tykkään asumisesta täällä Brooklynin puolella paljon enemmän kuin Manhattanilla, sillä alue on ihanan rauhallinen ja kuitenkin vain parin minuutin metromatkan päässä sieltä. Täällä Jenkeissä monet asuintaloista ovat hauskasti varusteltuja kaikenlaisilla mukavuuksilla. Minulla on asuinrakennuksessani kuntosali, joogahuone, kattoterassi ja lounge/pelihuone. Asukkaille järjestetään myös viininmaisteluiltoja, pilatestunteja sekä kuukausittain valitaan Kuukauden lemmikki -voittaja.

Sini Hill on saanut tasaiseen tahtiin kaikenkokoisia rooleja sekä tv- että elokuvatuotannoissa ja mainoksissa.

– Viimeksi tein pienen roolin Adam Sandlerin tähdittämässä elokuvassa. Pienetkin roolit tuovat mahdollisuuksia verkostoitua alan ihmisten kanssa. Adam Sandlerin kanssa esimerkiksi rupattelimme lounastauolla. Hän on yksi hauskimpia tapaamiani ihmisiä livenä.

Suomikin tulee aika ajoin maailmalla vastaan.

– Olin vähän aikaa sitten yhden ison tv-sarjan tuotannossa. Sarjan kuvaajan kanssa jutellessa kävi ilmi, että hän on todellinen suomalaisen ralliautourheilun fani. Hän nimesi kaikki suomalaiset rallikuskit. Ja siitäkös hän vasta innostuikin, kun kerroin, että olen kotoisin virallisesta rallikaupungista!, Sini Hill kertoo.

Linkki filmiin: https://vimeo.com/299947633