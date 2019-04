Jyväskyläläinen Tia kerää Bachelor Suomi -ohjelmassa ruusuja

Viikonloppuna Bachelor Suomi -tv-ohjelmaa (Liv-kanava) seuranneet saattoivat todeta, että rakkautta etsivä poikamies oli treffeillä Tian kanssa. Harva tiesi tuolla hetkellä, että Tia on pesuskestävä jyväskyläläinen, joka lähti mukaan ohjelmaan koska "on heittäytyjä ja rakastaa uusia kokemuksia".

– Olen heittäytyjä ja rakastan uusia kokemuksia. Lopulta kaverit saivat ylipuhuttua minut ohjelmaan. Tiesin jo etukäteen, että hyvin pienellä todennäköisyydellä ohjelmasta mitään oikeaa rakkautta tulee eteen. Mutta uutena kokemuksena tämä on mahtava, Tia kertoo Australiasta.

Jyväskylään Tia Roikola, 27, palaa reilun viikon päästä.

– Olen juuri nyt Australiassa, mutta palaan Suomeen konsultin töihin. Jyväskylä on ollut kotikaupunkini 20 vuotta ja on aina mukava tulla käymään kotona. Mutta useasti ulkomailla ja suurkaupungeissa asuneena en usko, että Jyväskylään muuttaisin asumaan, Helsingissä asuva Roikola sanoo.

Roikola on ekonomi, joka toimii Business Development Managerina.

Entä millainen kokemus tv-ohjelman teko oli?

– Minulla oli kuvauksissa äärimmäisen hauskaa, koska meistä tytöistä muodostui todella läheinen porukka. Suurimpana yllätyksenä olivat pitkät kuvauspäivät ja odottelu. Lisäksi se, että ohjelman narratiiviin sopimattomia mielipiteitä on näköjään leikattu pois. En ole aikaisemmin ollut tv-ohjelmassa, mutta sen verran hauskaa oli, että miksei sitä uudestaankin voisi lähteä. Formaatin valitsisin silti tarkasti, mihin tahansa ohjelmaan en lähtisi, Tia Roikola sanoo.

Bachelor Suomi -tv-ohjelma on nauhoitettu, mutta osanottajat eivät saa tehdä juonipaljastuksia. Ohjelma on nyt noin puolessa välissä. Mukana on yhä yhdeksän naista, näiden joukossa myös Tia, joka viikonloppuna sai ruusunsa ylistyssanojen kera ohjelman poikamieheltä. Finaali nähdään tiistaina 28. toukokuuta.

Tia on kertonut, että häneen vetoaa "atleettinen, itsevarma mies". Myös Tia on hyvin urheilullinen.

– Urheilu on ollut pienestä pitäen iso osa elämääni ja rakastan kokeilla uusia lajeja. Muun muassa kuntonyrkkeily on erittäin hyvää liikuntaa, Tia Roikola sanoo.