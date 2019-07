Jyväskyläläinen Weranta haluaa tehdä nimeään tunnetuksi Seinäjoen Tangomarkkinoilla

Jyväskyläläinen Weranta-yhtye kilpailee loppuviikosta Seinäjoen Tangomarkkinoilla tanssiorkestereiden SM-tittelistä. Finaali on lauantaina 13. heinäkuuta, ja siihen pääsee vain kaksi parasta neljästä jäljellä olevasta. Weranta selvitti torstaina tiensä kilpailun toiseen semifinaaliin, eli kolmen parhaan joukkoon.

Kilpailun tarkoituksena on löytää uusia, monipuolisia ja persoonallisia tanssiorkestereita, sekä edistää suomalaista paritanssikulttuuria.

SMORK-kisaan osallistuva Weranta on ollut koossa nykyisessä, viiden ammattimuusikon kokoonpanossa parisen vuotta. Osa muusikoista on soittanut aiemmin suomirockia, osan juuret ovat syvällä hevirockissa.

– Olen soittanut haitaria koko ikäni, joten minulle perinteisen tanssimusiikin esittäminen on aina ollut luonnollista, yhtyeessä haitaria ja kosketinsoittimia soittava Ossi Peltoniemi kertoo.

Laulaja Esa Hakkaraisella on sen sijaan taustaa raskaan rockin suunnalta ja se tuo biiseihin solistin mukaan “tanakkaa ja ryhdikästä otetta”. Miehen pehmeää lauluääntä ja persoonallisia tulkintoja onkin ehditty jo kehua lavoilla.

Bändissä tuumittiin aikoinaan, minkälaisella musiikilla yhtyeet saavat Suomessa tarpeeksi keikkaa.

– Yökerhokeikat alkoivat tuntua meistä liian rankoilta, kun esiintymiset venyivät usein aamuyön tunteihin. Olimme katsoneet sivusta tanssiyhtyeitä ja siinä lajissa töitä näytti riittävän. Nyt meillä on mahdollisuus päästä lajin A-ryhmään, Peltoniemi sanoo.

Weranta on yhtä kuin Esa Hakkarainen (laulu), Heikki Isoniemi (kitara), Ossi Peltoniemi (koskettimet, haitari), Eetu Suutarinen (basso) ja Ville Mikkola (rummut).

Yhtye haluaa tuoda tanssilavoille nuorekasta musiikkia, sillä nuorissa on se jatkumoa.

– Tuomme perinteiseen musiikkiin uusia mausteita. Esitämme helposti lähestyttävää, nykyaikaista musiikkia, joka menee myös konserttiyleisöön. Lavoille voi tulla vain kuuntelemaan, ellei tanssiminen kiinnosta. Se on yksi tapa pitää tanssipaikat elossa.

Yhtyeen ohjelmistossa soivatkin niin lattarit kuin perinteinen tanssimusiikki, iskelmää unohtamatta.

– Etelä-Suomessa tanssilavoilla toivotaan monipuolisempaa musiikkia, vaikkapa lattaria ja iskelmää, kun pohjoisessa pärjää perinteisellä tanssimusiikilla, eli tangoa ja humppaa, Peltoniemi sanoo.

Jatkossa yhtyeen ohjelmistoon on tulossa myös omia lauluja.

– Se on lähtökohta. Covereiden lisäksi teemme myös omaa, radiosoittokelpoista musiikkia.

Osallistumiseensa SMORKiin yhtye suhtautuu rennosti. Kilpailua varten ei ole tarvinnut järjestää harjoituksia, bändi aikoo olla oma itsensä ja tehdä perushommansa juuri niin kuin osaavat. Työtä on riittänyt ennen Seinäjokea ja varmaan sen jälkeenkin. Kilpailu tuo lisää näkyvyyttä, sillä bändi tunnetaan nyt tanssijärjestäjien keskuudessa paremmin.

– Olemme jyväskyläläinen yhtye, meille Keski-Suomi on tärkeä alue ja olisi mukavaa päästä keikkailemaan myös kotiseudulla. Eli terveiset vaan paikallisille keikkajärjestäjille. Meille saa soittaa, Ossi Peltoniemi sanoo.

Tanssiyhtyeiden SM-kilpailulla on pitkät perinteet. SMORK-kisoja on koettu 1990–2009 ja uudella konseptilla Seinäjoen Tangomarkkinoiden yhteydessä vuodesta 2017. Kilpailu on tuonut yleisön tietoisuuteen merkittäviä tanssiorkestereita, kuten Varjokuva, Korsuorkesteri ja Unelmavävyt.

Tämän vuoden kisassa toisistaan ottavat mittaa Weranta, Neitoset, Patajätkä ja Särmä.

– Tänäkin vuonna mukana on upeita ja uutta ammentavia, nuorekkaita yhtyeitä, kilpailujohtajana toimiva Krista Westerlund sanoo.

Uutta tämän vuoden kilpailussa on, että lavakeikan ohella jokainen yhtye esittää seinäjokelaisessa ravintolassa akustisen keikan.

– Tuomarit ja yleisö saavat tämän myötä uutta näkökulmaa yhtyeisiin.