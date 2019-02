Jyväskyläläinen bisneskonkari Sami Kettunen, 50: "Yrittäminen ei sovellu kovin hyvin ihmiselle, jolla on pieniä lapsia"

Toimitusjohtaja Sami Kettunen on ehtinyt 50 ikävuoteen paljon. Maaliskuun alussa hän hyppää jälleen uuteen haasteeseen, kun ryhtyy Ceili Oy:n toimitusjohtajaksi. Ja näitä johtajuuksia miehellä riittää.

– Olen sitä mieltä, että ihminen antaa tehtävässään 3–5 vuodessa sen, mitä hänellä on yritykselle tai projektille annettavaa. Tulevaisuudessa on tavanomaista, että ihmiset eivät tee työuraansa yhdessä firmassa tai tehtävässä.

Kettunen on ollut mukana liike-elämässä vuodesta 1993, jolloin perusti Tietokinnas Oy:n. Ensimmäiseen vakituiseen työpaikkaan hän meni 1996, sen jälkeen taakse on jäänyt useita firmoja, joiden johtajana hän on toiminut. Oikea mies siis kertomaan, millä ehdoilla kannattaa perustaa firma.

– Yritystoiminta on hyvä vaihtoehto sellaiselle, joka arvostaa työaikansa säätelyä, joka kestää paineita ja uskaltaa ottaa riskejä. Yrittämisessä kun on ylämäkien ohella myös niitä alamäkiä. Yrittäminen vaatiikin paljon, se vie aikaa eikä sovellu kovin hyvin ihmiselle, jolla on esimerkiksi pienet lapset. Ajatus, että suomalaisista suurin osa olisi yrittäjiä ei oikein sovellu meille. Me tarvitsemme palkkatyötä tekeviä ja se on hyvä vaihtoehto monelle suomalaiselle, Kettunen sanoo.

Kettunen antaa Suomen hallitukselle arvosanan 8+ ja se tulee ennen kaikkea työllistämisestä.

– Hallitus on onnistunut saamaan työllisyyden vahvaan nousuun. Sitä me tarvitsemme. Toinen positiivinen asia on kiky-sopimus. On tärkeää, että sopimuksessa ovat mukana kaikki osapuolet.

Mutta työsarkaa jää vielä tulevillekin hallituksille.

– Normien purkua pitää jatkaa. Ja vaikka meillä on nyt käsissämme nämä hoivakoti-ilmiöt, lisää rajoitteita ei saa asettaa. Valvonnan pitää kuitenkin olla kunnossa ja yritysten eettisen toiminnan niin ikään kunnossa. Onkin hyvä, että nämä ilmiöt tulivat nyt esille, Kettunen sanoo.

Yhtiöiden hallituksista Kettusella on omakohtaista kokemusta, muun muassa Osuuskauppa Keskimaalta, jonka hallintoneuvoston puheenjohtaja hän on.

– Yhtiöiden hallitukseen pitää saada ihmisiä eri elämänalueilta. Tällöin pitää katsoa kokonaisuutta. Jos tarjolla on henkilö, jolla on erikoisosaamista ja asiantuntemusta yhtiön tarvitsemalla alalla, hänet on hyvä saada hallitukseen. Yritykset tarvitsevat strategista osaamista, sillä maailma muuttuu vauhdilla.

Kettunen ottaa esimerkin Keskimaalta.

– Keskimaa on hyvässä kunnossa, mutta kilpailu alalla kiristyy koko ajan. Mielestäni nyt pitää miettiä, miten huomioida yhtiön omistajat niin palveluina kuin etuinakin.

Kettunen itse käyttää uusia, digitaalisia palveluja aina isoina juhlapyhinä.

– Kun perhe on koolla, ruoan tilaaminen verkosta on kätevää ja aikaa säästävää.

Politiikassakin Sami Kettunen on ehtinyt olla. Mies antaa kuitenkin ymmärtää, että enää politiikan teko ei kiinnosta.

– 20 vuotta olin politiikassa. Se alkoi 1993 Jyväskylässä liikuntalautakunnassa. Kun yrityselämässä päätökset ovat nopeita, politiikka on hidasta ja usein teatraalista. Valtuutetut tykkäävät esiintyä kokouksissa, koska olettavan sen nostavan profiiliaan.

Politiikka on kuitenkin Kettusen mielestä tärkeää.

– Fokus voisi kuitenkin olla niissä taustaihmisissä ja asiantuntijoissa, jotka oikeasti ne asiat valmistelevat.

Kettusen mukaan Jyväskylä on kehittynyt oikeaan suuntaan. Tärkeitä asioita tulevan kannalta ovat muun muassa kaksoisraidejunayhteys Tampereelle sekä opiskelijoiden pysyminen Jyväskylässä opintojen jälkeen.

– Ammattikorkea ja yliopisto ovat ihan avaimia kaupungin kehittymiselle. Pitäisi kuitenkin miettiä, miten opinnoista saataisiin sellaisia, että ne paremmin palvelisivat työ- ja liike-elämän nopeasti muuttuvia tarpeita. Opetusministeriöllä on tässä iso valta ja vastuu. Olisiko hyvä antaa opinahjoille enemmän vapauksia kehittää omaa toimintaansa?, Sami Kettunen kysyy.