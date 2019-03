Jyväskyläläinen kisaa Burgermaister-tittelistä

Suomessa on kaikenlaista kokki- ja keittiösotaa, joten miksi ei valita myös Burgermestaria? Etenkin, kun voitto voi viikolla tulla Jyväskylään. Naughty Brgrin Sami Liimatainen on nimittäin tämän kisan finaalissa kolmen muun mieskokin kanssa.

Burger Battle on kilpailu, jossa etsitään Suomen ensimmäistä Burgermestaria. Kilpailu on tarkoitettu Suomessa vakinaisesti asuville kokeille ja keittiömestareille. Kilpailu antaa tilaisuuden paitsi tehdä nimeä alalla myös edistää omaa ammattitaitoaan.

Tuomaristo valitsi alkuviikon semifinaaleihin kahdeksan osallistujaa lähetettyjen reseptien ja kuvien perusteella. Finaaliin pääsi neljä kilpailijaa, heistä Sami Liimatainen yksi. Liimatainen on suorittanut catering-alan perustutkinnon Viitasaaren ammattikoulussa. Tämän jälkeen hän siirtyi työelämään kokin hommiin. Työkokemusta ravintola-alalta hänelle on kertynyt jo reilut kymmenen vuotta. Työpaikkoina on ollut ABC Keljonkangas, vuosi rauhanturvaajana Libanonissa, Sodexo Mattilanniemi sekä tämän hetkinen Naughty Brgr.

Burgermestari kruunataan ensimmäistä kertaa Lantmännen Unibaken ja Food Camp Finlandin johdolla Fastfood & Café & Ravintola -messutapahtuman yhteydessä Helsingissä torstaina 7. maaliskuuta.