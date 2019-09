Jyväskyläläinen malli ja fitness-harrastaja loi oman vaatebrändin: “Treenivaatteissa vaikka koko päivä”

Jyväskyläläislähtöinen juontaja, malli ja fitness-harrastaja Henna Pihlaja on yhdessä Anna Puhkin kanssa perustanut vaatebrändin. Brändin keskeinen osa on käytännöllisyys yhdistettynä näyttävyyteen. Puhkin on vaatesuunnittelun ammattilainen ja kilpaillut itsekin fitnessissä. Pihlaja puolestaan työskentelee markkinointiviestinnän parissa.

– Brändin nimi AH Fitness tulee meidän nimistämme. Samalla se kuulostaa ihastuneelta huokaukselta, Pihlaja kertoo.

Fitness-harrastajat yhdistivät voimansa brändiin, joka on pääasiassa erikoistunut yksilölliseen treenivaatedesigniin. Tällä pyritään ratkaisemaan niiden ongelmia, jotka eivät löydä täydellistä istuvuutta normimyymälöistä.

– Tarkoituksemme on samalla vaihtaa vanhat kuntosalivaatteet hauskoihin muotoiluihin ja väreihin. Treeniasujen pitää olla sellaisia, joita et halua ottaa pois kuntosalin jälkeenkään. Teemme myös yhteensopivia asuja äideille ja tyttärille, myös bikineissä ja uimapuvuissa. Fitness-kisabikineitä meiltä saa tilattuna.

– Asiakkaiden palaute on ollut erinomaista. Erikoinen design ja kauniit värit ovat olleet haluttuja. Tuotteita on myyty jo ympäri Eurooppaa, tosin meidän tärkeimmät kohdemaamme ovat Suomi ja Viro. Myynti on toistaiseksi pääosin nettikauppaa myshopify:n kautta, mutta joitakin tuotteita on ollut myynnissä tallinnalaisella Pole Dancing Studiolla. Tärkeää on seuraavaksi saada suuremmat tuotantoerät esille ja myynti Suomeen valikoituihin liikkeisiin.

– Hyvinvointi ei mene koskaan muodista ja kauniit, oikealla tavalla vartaloa muotoilevat ja korostavat treeniasut tuovat iloa kaikkeen liikkumiseen, Henna Pihlaja sanoo.