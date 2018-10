Jyväskyläläinen missikaunotar suuntasi Myanmariin kohti uutta kisaa

Jyväskyläläinen missikaunotar Erika Helin ei jäänyt pitkäksi aikaa suremaan viime viikonlopun Miss Suomi -kisan pettymystä. Nainen suuntasi jo perjantaina Myanmariin Miss Grand International -missikisaan. Ensimmäinen virallinen kisapäivä on nyt sunnuntaina 7.10., finaali vasta torstaina 25.10. Kisassa käydään kansallis-/fantasiapuku-, bikini-, iltapuku- ja haastattelukilpailu.

– Tein päätöksen lähteä keskiviikkona. Ostin silloin lennot, tein viisumihakemuksen ja pakkasin kamat. Iltapuku löytyi torstaina Helsingistä Daddy's Girl -liikkeestä. Lennän Yangoniin, jossa kilpailijat otetaan vastaan. En ole käynyt koskaan näin kaukana kotoa, eli varmaan kulttuurishokkia tiedossa, Helin kertoi Keskisuomalaiselle perjantaina, vain hetki ennen pitkää lentoa.

– Fiilis on juuri nyt todella jännittynyt, koska valmistautumiseen ollut niin vähän aikaa. Kisa tunnetaan glamourista, joten haasteena on toteuttaa lookit, kun matkatavaraa vain yksi laukullinen plus käsimatkatavarat. Kilpailuvalttinani onkin oltava kokemus ja kova asenne.

Helin tuntee entuudestaan neljä kilpailijaa, sillä kisaan on tulossa viime vuoden Supranational-kilpailijat Costa Ricasta, Cape Verdestä, Portugalista ja Saksasta. Naiset ovat pitäneet yhteyttä kuluneen vuoden.

– Viimehetken vinkit ja tsempit sain entisiltä Miss Suomilta ja muilta alan konkareilta sekä tietenkin Miss Suomi -organisaatiolta. Kovat on paineet, kun tiedän suomalaisten missiharrastajien ja ammattilaisten seuraavan kisaa. Haluan näyttää, mihin pystyn ja edustaa maata parhaani mukaan, Erika Helin kertoi ennen matkaa.