Jyväskyläläinen opettaja Hannu Mäkinen olisi kävellyt työmatkoillaan jo kerran maapallon ympäri – muistaa edelleen ruuhkaisen automatkan Helsinkiin

Käveleminen jäi päälle, opettaja Hannu Mäkinen sanoo. Nuorena hän käveli kotoa Jyväskylän Kypärämäestä koulumatkojaan lyseoon kaupungin keskustaan.

Sama tyyli säilyi Mäkisen siirryttyä työelämään. Kun työmatkojen käveleminen jatkui ja jatkui, hän havahtui jossakin vaiheessa siihen, että siitä oli tullut hänelle tapa. Ja kun taivaltaminen jatkuu edelleen, voidaan todeta, että kyse on elämäntavasta. Mäkinen opettaa painotekniikkaa media-alalla Gradia Jyväskylässä.

Reilut 28 vuotta sitten Mäkinen muutti Ritoniemeen Jyväskylässä. Hän on laskenut, että sen jälkeen hänelle on kertynyt – viime vuoden loppuun mennessä – työmatkakävelyä 42 750 kilometriä. Laskelma perustuu siihen, että hänen työmatkansa on ollut ja on kävellen keskimäärin noin viisi kilometriä suuntaansa. Näin ollen päivittäisannokseksi tulee kymmenen. Mäkinen arvioi kävelleensä työmatkansa vuosittain keskimäärin 150 päivänä.

– Edellinen yksikönjohtaja lupasi kakkukahvit, kun olen kävellyt maapallon ympäri. Tällä hetkellä olisin menossa toisella kierroksella jossakin Rooman Colosseumin kirjapainon kohdalla, Mäkinen sanoo.

Maapallon ympärysmitta on noin 40 000 kilometriä.

Mäkinen laskee käyttäneensä työmatkakävelyyn keskimäärin 110 minuuttia päivässä, eli Ritoniemen-aikana yhteensä yli yksitoista kuukautta. Vuosijuhla lähestyy! Mäkinen itse täyttää tänään 60.

Kun lapset olivat pieniä, avopuoliso Saila hoiti aamut, jotta mies oli vapaa kävelemään.

Menomatkat Mäkinen ottaa lenkkeilyn kannalta ja käy töissä suihkussa. Mäkinen summaa, että jos yksi suihkukerta on kestänyt neljä minuuttia ja siihen on kulunut vettä 50 litraa, 4 275 aamuna sitä on kulunut 214 000 litraa.

– Kiitos työnantajalle veden sponsoroimisesta. Mutta veikkaan, että raha on tullut takaisin työtehossa. Töihin tullessa minulla on ollut päivän asiat mietittynä. Kävely on parasta aikaa ajattelemiseen.

Siirtymäriitti, harrastus, kuntoilumuoto. Luonnosta nauttimista, aikaa itselle, riippumattomuutta. Kävelemisessä on monta puolta.

Mäkiseltä on kysytty, käveleekö hän huonolla säällä. Mäkinen ei ole toistaiseksi kohdannut sellaista.

Mäkinen kertoo taittaneensa matkaa kylmimmillään 36 asteen pakkasessa ja kuumimmillaan 30 asteen helteessä. Jos mahdollista, hän oikaisee talvisin usein jään yli.

Lohikosken rannassa odotti kerran ennenkokematon kinos.

– Lunta oli puoleen reiteen, enkä päässyt enää kahlaamaan, vaan viimeiset kymmenet metrit piti ryömiä ja kontata. Sitten oli voittajaolo, kun pääsin kävelytielle, vaikka sielläkin oli paljon lunta.

Viime vuosina Mäkinen on pohtinut aiempaa enemmän sitä, millainen vaikutus työmatkojen kävelemisellä on ollut hänen hiilijalanjälkeensä.

Niinä päivinä, jolloin Mäkinen ei kävele, hän pyöräilee. Jos hän ei liikkuisi lihasvoimin, perheessä saattaisi olla toinenkin auto.

Mäkinen muistaa erään autolla tekemänsä työmatkan kolmen vuoden takaa. Media-alan perustutkintoa oltiin uudistamassa ja hänet oli nimetty valtakunnallisen tutkinnonuudistusryhmän puheenjohtajaksi.

– Menin talon autolla Helsinkiin. Kolme viimeistä kilometriä seisoin Hämeentiellä ruuhkassa 45 minuuttia. Silloin ajattelin, että kyllä minä olen onnekas: jos olisi ollut normipäivä, olisin ollut kävelemässä Palokkajärven jäällä.

Opiskelijat tuntevat Hannu Mäkisen lempinimellä Mäxä. Hän arvelee, että oikeaa nimeä kaikki tuskin edes muistavat. Mäkinen teki painoalan töitä ennen kuin veri veti opettamaan samaa alaa. Se on kehittynyt huimasti – tuoreimpana digitalisaatio –, mikä on tarkoittanut elinikäistä oppimista. Elinikäistä on ollut myös liikkuminen.

Työmatkojen päälle tulee kääpiövillakoiran ulkoiluttamista.

– Miten paljon hyötyliikuntaa koiranulkoilutus tarkoittaakaan Suomessa. Sillähän on ihan valtava kansanterveydellinen vaikutus.