Jyväskyläläinen perintöprinsessa kisaa Miss World -tittelistä

Jyväskyläläinen Jenny Lappalainen, 23, pääsi Miss Suomi -kisassa tänä vuonna finalistien joukkoon. Jennystä tuli toinen perintöprinsessa. Tällä hetkellä hän onkin Kiinassa Sanyassa osallistumassa Miss World -kisaan ja edustamassa Suomea. Kisalla on lähes 70-vuotinen perinne.

Onko tämä miss Suomi -kisoista tullut palkinto vai oletko itse hakeutunut kisaan?

– On palkinto. Yleensä 1. perintöprinsessa lähtee näihin kisoihin ja 2. perintöprinsessa Miss International -kisoihin. Mutta nyt organisaation kanssa koettiin, että minä sovin paremmin Miss World -kisoihin ja Eevi Ihalainen taas paremmin Miss International -kisoihin.

Kisassa on useita osa- alueita, kisataan muun muassa niin yksilöinä kuin joukkueenakin. Osia ovat muun muassa Top Model, Designers of the World ja Sport. Finaali on lauantaina 8.12.

Mitkä ovat odotuksesi juuri nyt?

– Odotan kisalta kokonaisuudessaan uusia kokemuksia, ja niitä onkin jo tullut paljon. Kisassa menestymisen myötä asuisin todennäköisesti seuraavan vuoden Englannissa, mikä onkin mulle jo entuudestaan tuttu maa. Opiskelin siellä yliopistossa kolme vuotta matkailua.

Lappalainen muutti Jyväskylään 3-vuotiaana ja sieltä pois 19-vuotiaana, juuri Englannin-opintojen vuoksi. Nykyisin hänen asuinpaikkansa on Helsinki. Lappalaisella on yhä vahvat siteet Jyväskylään, sillä hänen vanhempansa asuvat täällä.

– Jyväskylässä pidän eniten positiivisesta ilmapiiristä ja kesän tapahtumista. Lempipaikkojani ovat satama ja tietenkin vanhempieni koti, Lappalainen kertoi Miss Suomi -kisojen yhteydessä.

Miss Universum -kilpailussa Suomea edustaa perinteisesti Miss Suomi, eli tänä vuonna Alina Voronkova. Kisa käydään Thaimaassa joulukuussa. Miss International -kisa ratkaistiin Japanin Tokiossa jo 9. marraskuuta. Ihalainen ei sijoittunut kärkeen.