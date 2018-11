Jyväskyläläinen rocktulokas mukana Iso-Britannian suurimman rocklehden viikkoäänestyksessä

Jyväskyläläisen rockyhtye Face The Legacyn United As One -single on mukana brittiläisen Classic Rock -lehden Loudersound-verkkosivujen viikkoäänestyksessä.

Nuoret muusikot ovat kovassa seurassa, sillä Iso-Britannian laajalevikkisimmän rocklehden Tracks of the Week -äänestyksen kymmenen ehdokkaan joukossa ovat muun muassa amerikkalaisen vaihtoehtorockin suurnimi A Perfect Circle, ruotsalainen hard rock -nousukas Thundermother ja amerikkalainen Nicole Atkins, jonka versiossa Guns N' Rosesin November Rain -mahtiballadista laulaa Screaming Trees - ja Queens Of The Stone Age -yhtyeistä tuttu Mark Lanegan.

Äänestyssivulla Face The Legacya luonnehditaan näin:

"A cool, more-ish marriage of 80s melodic rock, 90s grunge and contemporary sensibilities now from Jyväskylä, Finland. There's some fine-tuning to be done in terms of lyrics and verse melody, but with chops, tone and swagger like this we reckon they've got plenty more to offer."

Face The Legacy on mukana Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelujen ylläpitämässä Jyväskylä Rock Academy -toiminnassa. United As One -singlen on tuottanut Red Eleven -yhtyeen kitaristi Teemu Liekkala yhteistyössä Jyväskylä Rock Academyn kanssa. Musiikkivideon on tehnyt Esa Linna.

Vuonna 2015 perustetussa yhtyeessä soittavat laulaja-kitaristi Niklas Lindeman, kitaristi Elias Suhonen, basisti Juuso Liukkonen ja rumpali Pietro Tuominen.

Äänestyssivulle pääset tästä.