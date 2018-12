Jyväskyläläinen rockyhtye voitti brittiläisen musiikkilehden viikkoäänestyksen

Jyväskyläläinen modernia raskasta rockia soittava Face The Legacy on voittanut brittiläisen Classic Rock -lehden verkkosivuilla järjestetyn Tracks of the Week -viikkoäänestyksen. Bändin United As One -singlen lisäksi äänestyksessä oli mukana muun muassa suosittu amerikkalainen vaihtoehtorockyhtye A Perfect Circle. Tool-nokkamies Maynard James Keenanin luotsaama yhtye ei tosin tällä kertaa yltänyt edes palkintosijoille.

Face The Legacyn lisäksi top kolmeen nousivat suhteellisen tuntemattomat brittiyhtyeet Third Lung ja Austin Gold.

Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelujen ylläpitämässä Jyväskylä Rock Academy -toiminnassa mukana oleva Face The Legacy työstää parhaillaan debyyttialbumiaan. Yhtye on perustettu vuonna 2015 ja sen muodostavat laulaja-kitaristi Niklas Lindeman, kitaristi Elias Suhonen, basisti Juuso Liukkonen ja rumpali Pietro Tuominen.