Jyväskyläläinen sävelsi Yön viimeisen hitin ja esittää sen Olli Lindholmin muistokonsertissa – "Olli lauloi puhelimessa sitä rytmiä, jolla hän halusi kertosäkeen lähtevän"

Laulaja-lauluntekijä Antti Kleemola valmistautuu erityisiin keikkoihin. Jyväskyläläinen on yksi solisteista Olli Lindholmin muistokonserteissa.

– Kova ja rankka paikka, ei voi yhtään kieltää. Koitetaan pitää tunteet kurissa, Kleemola ennakoi esiintymisiä.

– Samalla tuntuu tosi hienolta, että Yö-yhtyeen kosketinsoittaja Mikko Kangasjärvi soitti ja pyysi minut mukaan, kun olen kulkenut niin paljon Yön ja Ollin matkassa. Hieno kunnianosoitus.

Yö aloitti 1980-luvulla omavaraisena rockyhtyeenä, mutta sittemmin bändin kappaleista alkoi vastata laaja tekijäkaarti. Kleemolan sävellyksiä Yö ehti levyttää kuusitoista. Yhden niistä (Deadline) hän myös sanoitti.

Kleemola kertoo, että yhteistyö alkoi Lindholmin aloitteesta.

– Oltiin samassa levy-yhtiössä, Epe Heleniuksen Poko Recordsilla. Olli kuuli debyyttisoololevyni materiaalia ja oli kuulemma sanonut Epelle, että tämän tyypin pitää tehdä biisejä myös Yölle.

Niin tapahtuikin ja se johti siihen, että Kleemola teki sävellyksiä myös Lindholmin soololevylle.

– Meillä oli välitön, tekemisen meininki -suhde. Oltiin hyviä työkavereita, Kleemola luonnehtii.

– Olli näytti mulle vaihtoehdon, että näinkin asiat voivat mennä musabisneksessä. Hän oli selkeä, piti sanansa ja vastasi aina puhelimeen.

– Hänen kanssaan oli helppo toimia ja asiat etenivät. Palaute oli suoraa, sen sai ottaa vastaan miettimättä rivien välejä. Siitä tuli biisintekijälle hyvä fiilis.

Kaksikon viimeiseksi tapaamiseksi jäi kohtaaminen Seinäjoen Vauhtiajoissa viime kesänä.

– Todettiin, että ollaan tehty yhteistyötä kymmenen vuotta. Sovittiin, että eiköhän tehdä vielä toisetkin kymmenen vuotta.

Lindholm menehtyi yllättäen sairauskohtaukseen 54-vuotiaana tämän vuoden helmikuussa.

Loppuunmyydyt muistokonsertit järjestetään toukokuussa Isomäki Areenalla Porissa ja Tampere-talossa. Kleemola laulaa Yölle säveltämänsä kappaleet Mitä jos mä rakastan sua ja Kauneinta päällä maan. Sanoitukset on tehnyt jyväskyläläinen Mikko Karjalainen, joka on ollut pitkään Kleemolan vakituinen työpari.

Mitä jos mä rakastan sua on Yön viimeiseksi jääneeltä pitkäsoitolta.

Kappaleen tekoprosessi kuvastaa Kleemolan mielestä hyvin sitä, kuinka määrätietoisesti Lindholm luotsasi Yötä.

– Hänellä oli aina näkemys siitä, mitä pitäisi tehdä seuraavaksi. Että mikä vähän yllättäväkin askel otetaan.

Kleemola muistaa Lindholmin ohjeistaneen häntä laulunteossa pitkään, että ”ei mitään liian valoisaa eikä hattaramaista – en pysty laulamaan sellaista”. Yhtäkkiä toive muuttui ja Lindholm tilasi positiivisen biisin.

Karjalainen antoi Kleemolalle tekstin sävellettäväksi, mikä on ollut heille tyypillinen työjärjestys. Kleemola muistaa Lindholmin kommentit kappaleen ensimmäisestä luonnoksesta: ”Säkeistö on kova, bridge on kova, kertsi lässähtää.”

– Muistan, kuinka Olli lauloi puhelimessa sitä rytmiä, jolla hän halusi kertosäkeen lähtevän. Biisistä tehtiin monta versiota ennen kuin kertosäe oli sekä tekstin että melodian iskevyyden puolesta sitä, mitä Olli kaipasi.

Mitä jos mä rakastan sua julkaistiin levyn ensimmäisenä singlenä ja kohosi hitiksi. Kappaletta on striimattu jo pelkästään Spotifyssa yli kaksi miljoonaa kertaa.

Lindholmin kuoltua Kleemolan työtilanne muuttui, mutta hän ei jäänyt lauluntekijänä tyhjän päälle.

– On selvää, että Yötä ei voi semmoisenaan korvata. Aika näyttää, millä tavalla se lovi täyttyy. Olen tehnyt kaiken aikaa biisejä monelle muullekin artistille ja totta kai haluan löytää uusiakin, joiden kanssa tekeminen on luontevaa.

– Nyt on vireillä paljon uusia, innostavia alkuja, muun muassa ensimmäinen rap-yhteistyö.

Kleemolan sävellyksiä ovat levyttäneet muun muassa Pate Mustajärvi, Sami Saari, Suvi Teräsniska, Katri Ylander ja Katri Helena.

Rinnalla kulkee Kleemolan sooloura, nykyisin kappale kerrallaan.

– Teen biisejä ja kun löytyy se, josta tulee kylmät väreet ja tekee mieli juosta taloa ympäri ja kiljua riemusta, se julkaistaan.

Uusin single Kaikki kaikkien puolella valikoitui SPR:n yhdenvertaisuuskampanjaan. Kappale ja siitä tehty musiikkivideo ovat saaneet näkyvyyttä televisiota myöten etenkin rasisminvastaisella viikolla maaliskuussa.

Viime vuonna julkaistu Äiti, ”henkilökohtaisin tositarinani”, on tuonut Kleemolalle paljon yhteydenottoja. On kiitelty, pyydetty nuotteja syntymäpäiväesityksiin ja kysytty lupaa kuolinilmoituksessa siteeraamiseen. Jenni Haukio lähetti kiitoskirjeen.

– En ole vielä löytänyt mitään hienompaa työtä kuin tehdä, julkaista ja esittää humaania pop-musaa, Kleemola sanoo.