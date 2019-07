Jyväskyläläinen tanssiorkesteri Weranta jatkoon SMOrk-kisassa

Jyväskyläläinen tanssiorkesteri Weranta eteni Seinäjoen Tangomarkkinoilla käytävän Tanssiorkestereiden SM-kilpailu SMOrk:n toiseen semifinaaliin torstaina 11.7. SMOrk-kilpailun finaali käydään lauantaina 13.7. Tangokadun Katulavalla. Finaalissa kaksi orkesteria esiintyvät omalla ohjelmistollaan ja lisäksi säestävät kahta Tangokuninkaallista.

Tanssiorkestereiden SM-kilpailun SMOrk:n tarkoituksena on löytää ja tuoda esille monipuolisia ja persoonallisia tanssiorkestereita. Lisäksi tarkoituksena on myös edistää paritanssikulttuuria, tuoda esiin tanssittavaa elävää musiikkia sekä nostaa tanssiorkestereiden tasoa ja lisätä niiden työtilaisuuksia. Kilpailu on avoin kaikille 4–6 hengen tanssiorkestereille.