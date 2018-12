Jyväskyläläinen trash metal -ylpeys palaa "parempana kuin koskaan" – kaupungissa esiintymisessä on aina pientä boostia

Jyväskylän thrash metal -ylpeys Lost Society -yhtye esiintyy kotikonnuillaan tänään keskiviikkona 5. joulukuuta. Freetimen show on yhtyeen vuoden kolmanneksi viimeinen headline-keikka. Laulaja-kitaristi Samy Elbanna kertoo kummassakin yhtyeen ”kotikaupungissa” tapahtuvien esiintymisten olevan heille tärkeitä. Elbanna viettää paljon aikaa Helsingissä.

– Jyväskylä on aina pysynyt meille kaikille himana. Näiden kahden kaupungin keikat ovat kuitenkin niitä, joita eniten odottaa. Mikään ei tule muuttamaan sitä, että Jyväskylässä me olemme aloittaneet ja täältä löytyvät lähimmät ystävät ja perheet, Elbanna sanoo.

Jyväskylän keikoille bändi saa tekemiseensä Elbannan mukaan ”pientä boostia”.

– Tulee sellainen olo, että pitää näyttää niille ihmisille, jotka ovat alusta asti uskoneet bändiin ja nähneet kehittymisemme. Keikat ovat aina hyviä Jyväskylässä, eivätkä koskaan huonoja muuallakaan.

Nyt 23-vuotiaan Elbannan vuonna 2010 perustama Lost Society nousi maineeseen 2012 voittaessaan Global Battle of the Bands -bändikisan Suomen karsinnan.

Ensimmäinen levy julkaistiin kaikkien yhtyeen neljän jäsenen ollessa vielä alle 20-vuotiaita.

Kahdeksan vuotta Lost Societyn perustamisen jälkeen takana on kolme täyspitkää albumia ja yhtyeen omin sanoin ”kirjaimellisesti helvetin paljon keikkoja”.

– Tuntuu, että rundaaminen ja se, että on ollut teinistä asti tekemissä bändin kanssa, on lähestulkoon pelastanut meidät neljä. Yläasteella näki, miten porukka otti erilaisia polkuja elämälleen. Joillakin ne onnistuivat ja joillakin eivät. Musiikki oli oma polkuni. En notkunut keskustassa iltaan asti ilman mitään tekemistä, vaan olin treeniksellä joka päivä tai soitin kotona kitaraa.

Kiertue-elämää Elbanna kuvailee intin kaltaiseksi kouluksi ”sellaisille tyypeille, jotka eivät halua mennä inttiin”.

– Kiertueilla oppi heräämään tasan silloin kun pitää ja todellakin noudattamaan aikatauluja. Keikatkin ovat aikamoista kuntoilua. Bändihommista olen ainakin itse saanut valtavasti hyödyllisiä taitoja tähän aikuiselämään. Eikä minulla mitään suunnitelma B:tä ole toisaalta ollutkaan, joten kiva, että tämä on kantanut jonkinlaista hedelmää.

Nelikko on kasvanut yhdessä aikuisiksi bändin parissa. Elbanna sanoo kitaristi Arttu Lesosen, basisti Mirko Lehtisen ja rumpali Ossi Paanasen olevan hänelle kuin veljiä. Meininkinä on hänen mukaansa ollut alusta asti, että kaikki tehdään yhdessä.

– Soittamisen lisäksi myös hengailemme yhdessä. Tykätään toistemme seurasta, eikä vain pidetä toisiamme hyvinä soittajina.

Lost Societyn viimeisimmän Braindead-levyn julkaisusta on kulunut pian kolme vuotta. Elbanna paljastaa, että yhtye on huhkinut studioilla ja treenikämpällä koko kuluneen vuoden. Uutta materiaalia voidaan odottaa seuraavan vuoden puolella.

– Uskoisin, että uutta musiikkia tulee ennen kesää, mutta en osaa sanoa mitään varmaksi. Tarjoamme faneille aika paljon kaikkea uutta, koska viime julkaisusta on kulunut jo aikaa. Meillä ainakin on sellainen fiilis, että odotus on sen arvoista. Lähtökohtana uudelle materiaalille on ollut, että kaikki tehdään täysin eri tavalla kuin aiemmin.

Iskelmälevyä ei kuitenkaan ole tarkoitus väsätä.

Elbannan mukaan yhtyeen suhtautuminen musiikkiin on se asia, joka on kokenut suurimman muutoksen.

– Olemme poistuneet mukavuusalueelta monessa asiassa. Kaikki varmasti sanovat aina näin, mutta mielestäni uudet biisit ovat parasta musaa, mitä ollaan tähän mennessä tehty. Musiikissa kuuluu aina, uskotko omaan tuotteeseesi. Ja uudet biisit ovat juuri niin Lost Societyä kuin olla voi. Elämme sillä periaatteella, että ei julkaista ekaa levyä aina uudestaan ja uudestaan, Sammy Elbanna sanoo.

Lost Society ravintola Freetimessa Jyväskylässä keskiviikkona 5.12.