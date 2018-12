Jyväskyläläinen tubettaja Matilda Mäkitalo, 20, tavoittaa kymmeniä tuhansia ihmisiä: "Videoni syntyvät tarpeesta sanoa jotain"

Jyväskyläläinen Matilda Mäkitalo, 20, saa harrastuksessaan yhteyden kymmeniin tuhansiin ihmisiin ympäri maailmaa.

Youtube-videoiden tekemistä eli tubettamista nimellä matildasofiaa harrastavan nuoren naisen Youtube-kanavalla on lähes 25 000 tilaajaa. Kanavan eniten katselukertoja kerännyttä videota on ladattu yli 125 000 kertaa.

Videoilla Mäkitalo muun muassa matkustaa, stailaa poikaystävänsä, kertoo kuulumisiaan ja askartelee foliopallon.

Ennen Youtube-harrastustaan Mäkitalo kirjoitti blogia. Bloggauksen kautta hän innostui videoiden tekemisestä ja siirtyi kirjoittamisesta tubettamiseen.

– Aloitin blogin kirjoittamisen vuonna 2012. Kirjoitin melko aktiivisesti ja blogini sai muutamia satoja aktiivisia lukijoita. Kerran tein blogiin videopostauksen. Se sai hyvän vastaanoton, joten tein pari videota lisää. Huomasin pitäväni itsekin videoiden tekemisestä.

– Löysin tubettamisesta oman juttuni. Videoiden tekeminen on minulle kirjoittamista luontevampaa ja hauskempaa.

Jotkut tekevät videoita työkseen ja ansaitsevat elantonsa tuottamalla sisältöä sosiaaliseen mediaan. Mäkitalolle tubettaminen on harrastus, josta hän ei halua ottaa liikaa paineita.

– En ajattele itseäni minään ”somehenkilönä”. En ehkä edes haluaisi tubettaa työkseni, koska hommasta voisi mennä maku. Tubettaminen on minulle tapa ilmaista itseäni ja käsitellä mielen päällä olevia asioita. Se on minulle sopiva luovan ilmaisun muoto.

Mäkitalo panostaa videoillaan aitouteen. Koko elämäänsä hän ei silti halua asettaa kenen tahansa katseltavaksi.

– En halua vaikuttaa videoillani teennäiseltä. Videoissa on tärkeää aitous ja läsnäolo. Haluan kertoa arjestani rehellisesti enkä esittää, että elämäni on täydellistä. Haluan kuitenkin jakaa vain sellaista sisältöä, mikä on mielestäni hyvän maun rajoissa ja turvallista.

Oman materiaalin julkaiseminen netissä sekä kasvavat katsojaluvut ovat saaneet Mäkitalon pohtimaan sosiaalisen median hyviä ja huonoja puolia.

– Internetin ansiosta on mahdollista tavoittaa suuria yleisömääriä. Vaikka asuisi pienessä maaseutukylässä, voi julkaisemallaan sisällöllä vaikuttaa ihmisiin ympäri maailmaa.

– Tavallaan on myös pelottavaa, että itsestä on niin paljon materiaalia netissä. Vuosienkin takaiset kuvat ja videot ovat kenen tahansa löydettävissä ja niitä voidaan käyttää periaatteessa mihin tahansa.

Harrastuksestaan huolimatta Mäkitalo ei vietä vapaa-aikaansa sosiaalisessa mediassa seikkaillen.

– Pakko myöntää, etten ole viime aikoina seurannut moniakaan somevaikuttajia. Yritän pitää somen käyttöni melko vähäisenä, jotta se ei veisi liikaa aikaani.

Tubettamisesta haaveilevia tai sitä aloittelevia Mäkitalo kehottaa harjoittelemaan videoiden tekemistä, harkitsemaan sisältöjä ja kysymään lähipiirin mielipidettä sisällöstä ennen julkaisemista.

– Videoita kannattaa näyttää vaikkapa kavereille tai vanhemmille. Olen saanut hyviä neuvoja vanhemmiltani ja heidän näkemystensä kuunteleminen on auttanut minua paljon.

Kiinnostavat asiat ja ihmiset innostavat Mäkitaloa kuvaamaan videoita. Mielipidevaikuttaminen kiinnostaa Mäkitaloa. Jatkossa hän haluaa puhua kanavallaan muun muassa ekologisuuden puolesta.

– Haluaisin käsitellä kanavallani enemmän ekologisuuteen liittyviä asioita tuomalla esiin kotimaisia tuotteita ja puhumalla ympäristöystävällisyyden puolesta. En esimerkiksi halua tukea kertakäyttömuotia.

– Videoni syntyvätkin tarpeesta sanoa jotain. Teen videoita vain aiheista, jotka inspiroivat ja tuntuvat merkityksellisiltä, Matilda Mäkitalo sanoo.