Jyväskyläläinen tubettaja Tixtuu hyppää e-urheiluorganisaatio KOVA Esportsin riveihin

Jyväskyläläinen tubettaja Tito ”Tixtuu” Huovila, 14, on kiinnitetty paikallisen KOVA Esports -organisaation riveihin. Mistään tuntemattomasta tekijästä ei ole kyse, sillä nuorella miehellä on Youtubessa tilaajia lähes 200 000. Viime vuoden syksyllä Tixtuu palkittiin vuoden parhaasta pelivideosta Suomen suurimmassa Youtube-tapahtumassa Tubeconissa.

KOVA Esports on jyväskyläläinen elektroniseen urheiluun keskittyvä organisaatio, jonka pelaajat kilpailevat tämän hetken suosituimmissa tietokonepeleissä, muun muassa Counter-Strike: Global Offensivessa sekä Fortnitessa.

Kilpapelaamisen maailmaan Tito Huovila ei KOVA:n riveissä sukella, vaan toimii sponsoroituna sisällöntuottajana ja kasvoina organisaation tapahtumissa.

– Yhteistyö tarjoaa mahdollisuuksia moniin siisteihin juttuihin, sekä uuteen sisältöön minun ja KOVA:n kanaville, nuori mies kertoo kotonaan Puuppolassa.

Mistään sielun myymisestä ei yhteistyössä ole kyse, vaan Tixtuun kanavalla nähdään edelleen täysin hänen omaa sisältöään. Apuna yhteistyökuvioiden suunnittelussa on ollut nuoren Huovilan isä, Sami Huovila, joka on tuttu paitsi tv-ohjelmista, myös Palomies Sami -, sekä FaijaRektaa-kanaviensa kautta Youtubessa. Hän on ollut viime syksystä asti samanlaisessa yhteistyökuviossa KOVA Esportsin kanssa.

– Tässä on tullut oltua yhtä aikaa tubettaja, manageri, pioneeri ja ennen kaikkea isä. Kun on perillä siitä maailmasta, missä oma lapsi elää, pystyy varmistamaan reilut sopimukset ja järkevät ratkaisut, Sami Huovila sanoo.

Tubettamisesta on tullut viime vuosina entistä enemmän liiketoimintaa. Sponsoroidut videot ja yhteistyökuviot ovat tuttua kauraa vähänkin suositumpien kanavien arjessa. Yhteistyöt elektronisen urheilun organisaatioiden kanssa ovat kuitenkin vielä Suomessa varsin harvinaisia.

– E-urheilu ei ole vielä täysin ison yleisön tiedossa, mutta sen taustavoimat ovat isoja ja suunta on ollut vuosi vuodelta kasvava. Uskon, että me ollaan Titon kanssa tässä hyvissä asemissa uudenlaisen yhteistyön eturintamassa, Sami Huovila kertoo.

KOVA Esportsille Tixtuu on mahdollisuus tavoittaa uusia kohderyhmiä, ja vahventaa paikallisuuden aatetta valtakunnallisessa organisaatiossa.

– Titoa seurataan Youtubessa aktiivisesti, ja hän todella tuttu kasvo suomalaisen ja etenkin jyväskyläläisen nuorison keskuudessa. Yritäpä kävellä nuoren miehen kanssa Sepän kauppakeskuksessa viikonloppuna, faneja ja yhteiskuvapyyntöjä tulee tämän tästä, KOVA:n toinen perustajajäsen Antti Hirvonen sanoo.

Mediatalo Keskisuomalainen on KOVA Esportsin yhteistyökumppani.