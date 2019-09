Jyväskyläläisellä yksinhuoltajalla Virvalla on neljä lasta, joista kaksi on erityislapsia – Katso kuvasarja perheen vilkkaasta arjesta

Virva Jääskeläisen, 42, arki on vilkasta.

Köhniössä omakotitalon pihalla hänen toiseksi vanhin lapsensa, 17-vuotias Erika pitää kiinni veljensä, 21-vuotiaan Tonin amerikanpitbullterrieristä, joka haluaisi tutustua pihalle saapuviin vieraisiin.

7-vuotias Jasu kurkistaa ovesta, mutta Toni kieltää, ettei saa tulla.

Jasu ei pidä komennosta.

– Tyhmä Toni. Ihan tyhmä, hän suutahtaa.

Virva-äiti selittää Jasulle, että juuri sillä hetkellä hänen ei ole hyvä tulla ulos, koska pihalla voi leijua tupakansavua.

Jasulla on BAM-syndrooma, joka on tiettävästi vain kolmella muulla ihmisellä maailmassa. Jasu on sokea. Silmien paikalla on proteesit. Viimeksi hän valitsi siniset iirikset. Usein Jasu käyttää silmälaseja, joihin on lisätty proteesinenä, sillä hänellä ei ole nenää. Jasun nenäproteesi on tehty isoveljen nenän malliseksi, koska Jasu halusi samanlaisen nenän. Häneltä puuttuu hajuaisti, ja korkean kitalaen vuoksi hänen ruokansa pitää soseuttaa.

Menemme sisälle taloon. Sohvalla vieraita odottaa myös Ronja, 9. Hän kurkistaa aikakauslehden takaa veikeästi hymyillen. Ronjakin on erityislapsi. Hän on tällä hetkellä noin 5–6-vuotiaan tasolla. Suurimmat haasteet ovat luku-, kirjoitus- ja laskutaidoissa.

Perheen Lola-koira on ihan villissä ja kiertelee äidin ja nuorimmaisten lasten ympärillä, kun kuvaaja napsii kuvia. Urpo-kissa sen sijaan ei tule esittäytymään.

– Se on jahtaamassa hiiriä, sanoo Jasu. Urpo-nimen se sai, kun se juoksi pentuna päin seinää.

Jasulla on muutakin asiaa.

– Jos otat noin paljon kuvia, sulta loppuu kamerasta akku, hän varoittaa kuvaajaa.

– Nuuskiko Lola sua nyt?

– Erika on kohta teini-ikäinen.

– Äiti, mikä mun lempisatu on?

Kun äidiltä kysytään, miten hän pystyy pyörittämään tällaista palettia, Jasu sanoo, ettei äiti osaa balettia.

Mutta kyllä hän taitaa osata.

Ensimmäiset kaksi vuotta Jasun syntymän jälkeen menivät Virva-äidiltä sumussa. Hän kertoo, että Jasun vauva-aikana tarkkailtiin, ettei kallo kasva sisäänpäin eikä vahingoita aivoja. Lapsella oli myös usein korvatulehduksia.

– BAM oli lääkäreillekin uusi asia, ja meillä kävi enimmillään seitsemän kodin ulkopuolista henkilöä viikossa, muun muassa kuntoutusohjaaja, lastenhoitaja, puheterapeutti, toimintaterapeutti, fysioterapeutti, vammaispalvelun työntekijä ja siivooja. Kun isommat lapset alkoivat siitä stressata, pistin stopin, hän kertoo.

Nykyisin monet Jasun lääkärikäynneistä ja operaatioista voidaan tehdä Jyväskylässä.

Äskettäin perheellä alkoi toisenlainen arki. Virva, joka on tähän asti ollut osa-aikaisena vastaanottohoitajana lääkäriasemalla, lähti opiskelemaan puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkintoa. Erika aloitti lähihoitajaopinnot. Toni, joka asuu Laajavuoressa tyttöystävänsä Neean kanssa, aloittaa syyskuun alussa maanrakennuskoneenkuljettajan ammattiopinnot.

Jasu meni kouluun toiselle luokalle. Hänellä on luokassa avustaja. Ronja jatkaa yksilöllisessä, kahdeksan lapsen pienryhmässä ja vaativan erityistuen iltapäiväkerhossa.

Virva Jääskeläinen sanoo, että tärkeintä erityisperheessä on tarkka arjen rytmitys. Hänhän tietää, miten erityislasten hoito eroaa terveiden lasten hoidosta, vaikkakin sanoo, että esikoinen Toni on ollut koko katraasta kaikkein vilkkain.

Ronjalle hän saa helpoimmin ilmaista hoitoapua kehitysvammalain erityishoito-ohjelman turvin. Jasun hoitoavusta on pitänyt vääntää kättä, vaikka Jasun hoito on hänen mukaansa vaativampaa.

Lapset ovat kolme päivää peräkkäin kuukaudessa tilapäishoidossa Kortteerissa Kortepohjassa. Jääskeläinen saa lapsista vammaistukea sekä omaishoitajan tukea, Ronjasta alimman ja Jasusta korotetun mukaan. Töissä käydessään hän sai aamuiksi ja illoiksi hoitajan kotiin.

Opiskelunsa hän rahoittaa aikuiskoulutustuella. Taloudellista tilannetta helpottaa, että talosta ei ole velkaa, koska hän peri kotitalonsa isältään. Muuten yksinhuoltajan arki on taloudellisesti tiukkaa kädestä suuhun -elämää. Virva Jääskeläinen ja lastensa isä ovat eronneet. Uutta parisuhdetta Virva Jääskeläinen ei haikaile, sillä arjen pyöritys vie kaiken vapaa-ajan.

Raskausaikana hän ei tiennyt Jasun syndroomasta eikä Ronjan kehitysvammaisuudesta.

BAM-syndrooman oireet ovat syntyneet raskausviikoilla 8-10, jolloin muun muassa keskikasvot muodostuvat. Proteiininsaannin häiriintymisen takia solunjakautuminen on hetkellisesti keskeytynyt.

Virva Jääskeläinen näkee, että Jasu voi elää aikuisena suhteellisen normaalia elämää. Jääskeläinen on ollut Facebookin kautta yhteydessä New Jerseyssä Yhdysvalloissa asuvaan BAM-mieheen, joka on teologian maisteri ja työskentelee vankilapappina.

Seuraavat sanat äiti on suunnannut pojalleen:

– Sulla on äärimmäisen hyvä huumorintaju, olet hyvämuistinen, älykäs ja rohkea kertomaan asioita suoraan – ja näsäviisastelemaan.

Ronjan hän toivoisi voivan elää omannäköistä elämää ja pystyvän asumaan itsenäisesti, mutta tuetusti. Toistaiseksi ei tiedetä, mille tasolle iloisen tytön kehitys asettuu.

Aiemmin Virva Jääskeläinen veti erityislasten vanhemmille vertaistukiryhmää. Muita erityisperheitä tukeakseen hän on halunnut kertoa julkisesti myös oman perheensä arjesta.

– Kaikkea voi tehdä, se vaatii vain rohkeutta ja etukäteissuunnittelua sekä avointa mieltä ja huumorintajua.

Kuluneena kesänä he tekivät reissun Tallinnan laivalle. Erityislasten äitinä hän sanoo oppineensa suhtautumaan asioihin rennommin. Myös arvot ovat menneet uusiksi.

– Jos jotain sattuu, se ei ole katastrofi. Ja perheenä me olemme aina tukeneet toisiamme, isommista pienempiin.