Jyväskyläläisen 22-vuotiaan Suvin upeilla lettikampauksilla on yli 60 000 seuraajaa – katso videolta, kuinka vaivattomasti letti syntyy

22-vuotiaan Suvi Huttusen sormet punovat vaivattomasti pitkiä hiussuortuvia. Hän saa letityksen näyttämään uskomattoman helpolta. Se ei ole ihme, sillä takana on tuhansia harjoituskertoja.

– Innostuin leteistä teini-ikäisenä, kun hiukseni kasvoivat pitkiksi eikä kukaan oikein osannut laittaa niitä, Huttunen kertoo.

Hän päätti opetella lettien salat itse aloittaen helpoimmista leteistä. Pikkuhiljaa taito karttui ja Huttunen innostui taiteilemaan yhä monimutkaisempia lettikampauksia.

Kaverit kannustivat häntä päivittämään kuvia leteistä sosiaaliseen mediaan, jotta he pääsisivät ihastelemaan tämän uusimpia luomuksia.

Haastatteluhetkellä punottu kampaus valmistuu nopeasti ja pian Huttusen pään ympäri kiemurtaa kaunis letti.

– Tämä nyt on tällainen yksinkertainen versio, lettitaituri kommentoi vaatimattomasti.

Tsemppaava yhteisö kannustaa kehittymään

Huttusen supersuositun myhairstyle_xo-nimisen Instagram-tilin hiustaideteokset sen sijaan ovat kaukana yksinkertaisesta.

Tilillä on kuvia sadoista erilaisista lettikampauksista. Suurimman osan leteistä Huttunen on tehnyt omiin hiuksiinsa. Kuvia ihastelee Instagramissa huimat 62 tuhatta seuraajaa.

Huttunen on tuottanut sisältöä Instagramiin 2,5 vuotta, mutta varsinainen seuraajaryntäys iski viime kesänä.

– Eräs todella suosittu tili jakoi yhden lettikuvistani. Kyseisellä tilillä on miljoonia seuraajia ympäri maailmaa, ja sitä kautta monet löysivät tilini.

Huttunen tuottaa somesisältöä englanniksi, koska hänen seuraajakuntansa on kansainvälistä. Instagramin kautta on löytynyt myös uusia tuttavia ja valtavasti kannustusta.

– Someyhteisö lettien ympärillä on ihana, se on aivan toinen maailma. Olin ennen paljon urheilupiireissä, jossa menestystä haettiin toisinaan selkään puukottamalla ja rajulla kilpailulla. Tässä yhteisössä puolestaan kaikki tsemppaavat toisiaan ja eteenpäin pyritään yhteistyöllä, Huttunen pohtii.

Kansainvälisessä someyhteisössä on hämmästelty lettien lisäksi myös kuvien suomalaisia maisemia.

– Kuvaan kampaukset aina ulkona, joten niissä näkyy vuodenaikojen vaihtelu. Tänä talvena olen saanut paljon kommentteja lumisista maisemista. Moni on kysynyt, asunko Narniassa, Huttunen naurahtaa.

Voisiko rakkaasta harrastuksesta olla myös ansiotyöksi?

Instagram-sisällön lisäksi Huttunen tekee opetusvideoita Youtubeen. Videoiden tarkoituksena on opettaa kuka tahansa tekemään lettejä.

Instagramiin verrattuna Youtube-tili on Huttusen mukaan vielä alkuvaiheessa. Into kehittyä on kuitenkin kova. Tulevaisuudessa Huttunen toivoisi voivansa työllistää itsensä videoilla.

– Juuri nyt se tuntuu kaukaiselta haaveelta, sillä Youtubessa olen vielä aloittelija. Toisaalta Instagramissakin meni aikaa, ennen kuin seuraajamäärä todella pompahti. Eihän sitä tiedä, millaiseksi olen onnistunut rakentamaan Youtube-tilini vaikka parin vuoden päästä.

Huttusella on jo nyt jonkin verran yrityksiä yhteistyökumppaneina. Hän kuitenkin kertoo valikoivansa hyvin tarkoin, kenen kanssa tekee yhteistyötä.

– En halua, että tekemisestä tulee pakkopullaa. Lähden vain sellaiseen yhteistyöhön, jonka tekeminen tuntuu oikeasti kiinnostavalta.

Sosiaalisen median sisällöntuotannon ohella Huttunen saa toimeentuloa neuleohjeiden suunnittelusta ja myymisestä.

– Rahaa ei jää paljoakaan yli, mutta olen onnellinen siitä, että saan elätettyä itseäni sellaisilla asioilla, joiden tekemisestä nautin. Tämä on hyvä elämäntilanne ja ikä kokeilla, kuinka pitkälle onnistun toimintaa kehittämään. Katsotaan pari vuotta, ja jos homma ei etene, niin sitten keksin jotakin muuta, Huttunen sanoo hymyillen.