Jyväskyläläisen Jorma Hyökyvaaran liikeidea oli yksinkertainen ja ajoitus täydellinen – nyt hänen ei tarvitse enää tehdä töitä rahan takia

Yrittäjä Jorma Hyökyvaara on tainnut päästä työelämässä ihanteelliseen tilanteeseen. Hän pystyy toteuttamaan itseään joka päivä.

Huomenna 50 vuotta täyttävän jyväskyläläisen ei tarvitse tehdä töitä rahan takia, vaan hän voi seurata kutsumustaan.

– Mun missio on kannustaa ihmisiä liikkumaan. Kaikki muu työ on toistaiseksi ollut enemmän harrastustoimintaa.

– Minulle on selvinnyt, että liikunta on ihan mieletön juttu. Se tuo ihmiselle niin paljon hyvinvointia: kuntoa, hyvää mieltä ja sosiaalisuutta. Se on terveellisin mahdollinen lääke, ja sivuvaikutukset ovat enimmäkseen positiivisia.

Taloudellinen vapaus on peruja siitä, että Hyökyvaara iski 1990-luvun puolivälissä veljensä kanssa kultasuoneen. Kaksikko otti mallia lounassetelistä ja perusti yrityksen, joka alkoi tehdä bisnestä liikuntaseteleillä. Ne valloittivat Suomen.

Smartum on esimerkki siitä, että menestyvä liikeidea voi lähteä hyvinkin yksinkertaisesta oivalluksesta. Mutta ajoituksen pitää olla täsmälleen oikea.

– Kun menin ensimmäisen asiakkaan luokse, he sanoivat, että kuule, tää on just sitä, mitä me tarvitaan, Hyökyvaara kertoo.

Kulttuuri oli olemassa: työnantajat halusivat tukea työntekijöidensä liikuntaharrastuksia. Kuviot vain olivat olleet kankeat. Työnantajien oli pitänyt neuvotella erillisiä sopimuksia kuntokeskusten tai muiden valitsemiensa kohteiden kanssa.

Sitten tuli liikuntaseteli, joka suosiota saatuaan alkoi kelvata maksuvälineeksi kaikkialle.

– Se oli eräänlainen mullistus. Työntekijä sai alkaa harrastaa työnantajan tuella itse valitsemaansa lajia, ja harrastamisen kynnys madaltui sopivasti.

Viimeisetkin padot murtuivat, kun liikuntasetelistä tuli verovapaa virkistysetu. Myöhemmin liikuntaseteli on saanut seurakseen kulttuuri- ja palvelusetelit.

Turpiinkin on tullut. Hyökyvaaran perhe oli kaksi ja puoli vuotta urheilukauppaketju Top Sportin omistajia.

– Voisi sanoa, että sinä aikana ketjun taloudellinen menestys oli surkea, Hyökyvaara tunnustaa.

Peräkkäin sattui kaksi talvea, jotka eivät ulkoilun puolesta käytännössä olleet talvia. Valtava määrä suksia ja monoja jäi myymättä.

Tapaus Top Sport ei kuitenkaan lannistanut Hyökyvaaraa.

– Olen todella iloinen, että olen saanut tutustua johtajana tuollaiseenkin liiketoimintaan.

Yrittäjähenkisyytensä Hyökyvaara sanoo perineensä perhepiiristä. Äiti piti T-kauppaa Jyväskylän Kangaslammella. Poika jakoi kaupan mainoksia ja pääsi ahkeruudellaan hyville tienesteille jo kouluaikoina. Siitä alkoi karttua pesämuna, josta oli paljon apua myöhemmälle omalle uralle.

– Minulla on aina ollut työn kautta säästöjä, jolloin olen pystynyt hieman riskeeraamaan. Niin kuin nytkin. Helpottaahan se yritystoimintaa hirveästi, kun pystyy tekemään nopeita siirtoja, joihin joku toinen ei välttämättä pysty. Menestys usein ruokkii menestystä.

Hyökyvaaran setä omisti vaellus- ja retkeiluvälineitä valmistavan Haltin. Veljenpoika pääsi kesätöihin Helsinkiin kasaamaan rinkkoja ja käärimään makuualustoja.

Firmalla pyyhki hyvin, ja setänsä luona asunut Hyökyvaara sai aistia amerikkalaista unelmaa.

– Oli kaksi autoa, tallit, pelit ja vehkeet. Ajattelin kai lapsena, että haluan tuota samaa.

Ikää oli vain 16 vuotta, kun Hyökyvaara perusti ensimmäisen oman yrityksensä. Yhtiökumppani oli täysi-ikäinen, mikä helpotti kuntosali Flex Stationin kaksikkoa käytännön asioissa.

– Hänellä oli ajokortti ja pystyttiin hakemaan Kuusakoskelta rautaa. Tein kaikki kuntosalilaitteet isäni avustuksella kodin autotallissa Jyväskylän Holstissa.

Se tarkoitti kalusteputkien rälläköimistä ja hitsaamista. Laitteiden istuinosat valmistuivat polystyreenipehmusteesta ja nahkaverhoilusta.

Missio oli syntynyt.

– Haluan rakentaa hyvää elämää itselle ja muille.

Nyt mittariin tuleva 50 vuotta tuntuu Jorma Hyökyvaarasta ihmeelliseltä. Hän kävi juuri Espanjassa pelaamassa padelia ja suorastaan huvittui miettiessään sitä, mihin osallistui: seniorien MM-kisoihin.

– Mutta niin se vain on. 50 tuntuu siltä, että jotain viisautta, ymmärrystä ja nöyryyttä on ollut pakko kertyä. Koen kuitenkin olevani nelikymppinen.