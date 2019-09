Jyväskyläläisen Satu Eerolan, 51, kodista tuli kädenvääntäjien tukikohta – laji on yllättävän tekninen

Jyväskylän Taka-Keljossa harjoitellaan torstai-iltaisin kädenvääntöä. Keskisuomalaiset kädenvääntäjät treenaavat keskenään kädenvääntöpöytien ääressä jyväskyläläisen Satu Eerolan, 51, kotona.

Satu Eerolan poika Sami Pentinmikko, 20, on tullut treeneihin armeijan iltalomilla. Pentinmikko kertoo aloittaneensa kädenväännön 15-vuotiaana.

– Minua kymmenen vuotta vanhempi veljeni innostui kädenväännöstä. Väännettyään vuoden tai puolitoista hän houkutteli äitimme mukaan treeneihin. Ei mennyt kuin pari kuukautta, kun minutkin vedettiin mukaan, Pentinmikko kertoo.

Satu Eerola päätyi vääntämään kättä omien sanojensa mukaan ”vanhemman poikansa pakottamana”. Aikansa harjoituksiin reissattuaan hän järjesti treeniajan ja -paikan itselleen sekä muille seudun harrastajille kotiinsa.

– Vanhempi poikani Niko väännätti minua ja innostuin lajista. Aloin käydä treeneissä Tampereella ja Äänekoskella, mutta totesin pian, että on mahdoton yhtälö käydä viikolla treenaamassa niin kaukana. Hankimme kotiin kädenvääntöpöydän, mutta treenikaveri puuttui, Eerola muistelee.

– Siinä vaiheessa, kun veljeni väänsi, äitini väänsi, pöytä oli tilattu kotiin ja äiti tarvitsi vääntökaverin, vaihtoehtoni olivat aika vähissä ja aloitin treenaamisen, Pentinmikko toteaa.

Kädenvääntö on yllättävänkin tekninen laji. Voiman lisäksi vääntäessä tarvitaan nopeutta ja toimivaa tekniikkaa.

– Tekniikka, voima, nopeus. Siinä se pyhä kolminaisuus onkin, Eerola sanoo.

– Jos minun pitäisi kuvailla lajia yhdellä sanalla, sanoisin räjähtävä. Reaktionopeus on todella tärkeää. Myös tekniikan on oltava kunnossa, ja esimerkiksi ranteita on treenattava. Tässä lajissa pitää myös kestää häviämistä, Pentinmikko kertoo.

Jyväskylässä ei toistaiseksi ole omaa kädenvääntöseuraa. Keski-Suomen kädenvääntäjiä kuuluu tamperelaiseen TKT-Nääsvääntöön sekä Ilmajoella ja Äänekoskella toimivaan Powerbull ry:hyn. Kädenvääntäjät kehuvat keskuudessaan vallitsevaa yhteishenkeä, joka ylittää toisiaan vastaan kilpailevien seurojen rajat.

– Leireillä omia heikkouksiakin saatetaan paljastaa muiden seurojen vääntäjille, mistä on tietysti hyötyä vastustajalle kilpailuissa. Avoimuus keskuudessamme on aika uskomatonta. En tiedä, onko perhekään näin kiinteä yhteisö, Eerola toteaa.

Satu Eerola ja Sami Pentinmikko ovat keränneet kädenvääntökilpailuista useita mitaleja. Eerola sijoittui viime vuonna maailmanmestaruuskilpailuissa neljänneksi. Pentinmikolla on kokemusta treenaamisen teini-ikäisenä aloittamisen hyödyistä, Eerola puolestaan on elävä todiste siitä, kuinka hienosti aikuisiällä aloittanut voi menestyä lajissa.

– Paras sijoitukseni tähän mennessä on SM-kulta junioreiden eli alle 21-vuotiaiden, alle 70-kiloisten sarjasta. Miesten sarjassa, alle 70-kiloisissa, olen voittanut SM-pronssia, Pentinmikko kertoo.

– Viime vuonna tulin MM-kisoissa Turkissa neljänneksi vasemmalla kädellä. SM-kultaa olen voittanut kahdeksan kertaa, kaksi yleisestä sarjasta ja loput kuusi ikäsarjoista, Eerola sanoo.

Parasta lajissa on vääntäjien mukaan jännitys ja vääntäjien välinen yhteisöllisyys. Kilpailuhenkisen ihmisen laji koukuttaa nopeasti.

– Parasta on kisareissut; se kisahetki, kun adrenaliini virtaa suonissa, ja yhteisö, jossa tätä saa tehdä, Pentinmikko kertoo.

– Tämä on tiukkaa yksilöurheilua, joka vaatii paljon keskittymistä. Jännitys on iso osa tätä juttua. Olen saanut tämän lajin kautta mahtavia ystäviä, ikään ja sukupuoleen katsomatta. Hienointa se tunne ja tämä yhteisö, Eerola kiteyttää.