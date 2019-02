Jyväskyläläisen rockin aatelistoon kuuluva Miljoonasade juhlii tänään uutta kirjaa ja levyä – luvassa suora videolähetys

Tähän saakka kovin moni ei välttämättä ole tiennyt, että Miljoonasateen ensimmäinen single Lapsuuden sankarille vuodelta 1986 oli peräisin Heikki Salon pöytälaatikosta. Bändin ensihitin sävellys oli valmistunut jo 1970-luvun lopussa Salon asuessa vielä nuorena miehenä Lapualla lapsuudenmaisemissaan. Tämä ja moni muu yksityiskohta jyväskyläläisen rockin aatelistoon kuuluvan Miljoonasateen urasta selviää toimittaja Mikko Lundellin tuoreesta Miljoonasade-bändikirjasta.

Like Kustannuksen julkaisemaa teosta sekä Miljoonasateen tänään ilmestyvää Karkumorsian-albumia juhlistetaan tänään perjantaina Jyväskylän Sohwi-ravintolassa kello 20 alkaen. Jos et pääse paikalle, voit seurata suoraa videolähetystä juhlasta Keskisuomalaisen verkkosivuilta.

Sohwilla yhtye on luvannut esitellä akustishenkisesti maistiaisia uudelta levyltään. Musiikin lisäksi luvassa on bändin ja Mikko Lundellin haastatteluja sekä "paljon muuta yllätysohjelmaa". Tilaisuuteen on vapaa pääsy, ikäraja on 18.