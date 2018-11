Jyväskyläläiset julkkikset kisaavat 30 000 eurosta autiolla saarella

Maailmalla tunnettuun Survivor-tv-formaattiin perustuvan Selviytyjät Suomi -tv-ohjelman toinen kausi starttaa helmikuussa Nelosella. Ohjelma on täynnä nykyisiä ja entisiä jyväskyläläisiä.

Selviytyjien kakkoskaudella mukana on 16 kilpailijaa. Heistä neljällä on Jyväskylä-yhteys.

Laulaja Virpi Kätkä asui 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa Jyväskylässä. Torniossa syntynyt ja nykyisin Naantalissa asuva nainen piti täällä musiikkikoulua vanhempiensa ja Katja-siskonsa kanssa. Samalla Virpi opiskeli maisteriksi Jyväskylän yliopiston musiikkitieteiden laitoksella. Kätkät muodostivat CatCat-duon, joka osallistui Euroviisuihin 1994. Duo keikkailee yhä aika ajoin.

Kulttuurin tuottaja Wallu Valpio on puolestaan syntynyt Jyväskylässä. Hän myös kävi koulua Keski-Suomessa, muun muassa Suolahden opistoa. Tai yritti käydä, koska koulu jäi täällä aikoinaan kesken. Kuuluisaksi Valpio tuli MoonTV:n toimittajana ja myöhemmin musiikkiohjelmien juontajana. Valpio asuu Helsingissä, mutta viettää paljon aikaa myös ulkomailla. Miestä näkee aika ajoin myös Jyväskylässä, sillä hänellä on "Palokassa aavemökki". Valpio on kertonut, että mökki "on ainoita paikkoja maailmassa, jossa hän saa olla rauhassa".

Vuoden 2013 Miss Suomi Lotta Näkyvä (o.s. Hintsa) on syntynyt Nurmossa, mutta hän asui lapsuutensa Jyväskylässä. Hänen isänsä oli tunnettu formulalääkäri Aki Hintsa. Näkyvän äiti asuu edelleen Jyväskylässä. Lotan sisko Annastiina Hintsa harrastaa ultramaratoneja, Lotta itse vuorikiipeilyä. Äskettäin Lotta nähtiin Tanssii tähtien kanssa -tv-ohjelmassa. Tämän lisäksi hän ollut vuoden aikana useissa muissakin ohjelmissa. Näkyvä asuu Helsingissä.

Aerobicin maailmanmestari (1993 ja 1999) Tuuli Matinsalo on hänkin syntynyt Torniossa, mutta asuu nyt jo toista jaksoa Jyväskylässä. Vähän aikaa Matinsalo ja Näkyvä olivat Jyväskylässä naapureita. Matinsalokin on ollut useassa tv-ohjelmassa ja kilpaili 2008 Tanssii tähtien kanssa -tv-tittelistä. Matinsalo toimii nykyisin liikunnan ja terveystiedon lehtorina Kuokkalassa. Hänen poikansa on lupaava painija.

Ohjelman juontaa Juuso Mäkilähde, joka puolestaan on kotoisin Jämsästä.

Niin sanotussa tositv-kilpailussa kisaajat jaetaan kahteen joukkueeseen, jotka majoittuvat alkeellisissa leiriolosuhteissa autiolla saarella ja kilpailevat toisiaan vastaan voimaa, kestävyyttä, nopeutta ja nokkeluutta vaativissa tehtävissä. Itse kilpailemisen lisäksi kisan keskiössä ovat kuiskuttelu saaren pusikoissa ja juonittelu seuraavasta putoajasta. Kunkin jakson päätteeksi yksi kilpailija löytää puukon selästään, kun heimojen on aika äänestää joukostaan joku kotiin lähtijä.

Kilpailun voittaja kuittaa itselleen 30 000 euron rahapalkinnon.

Selviytyjät Suomi -tv-sarjan uusi kausi alkaa Nelosella sunnuntaina 3.helmikuuta kello 20.