Jyväskyläläisiä houkutellaan jättipiknikille – Lisämausteena esityksiä kolmessa puistossa

Jyväskyläläisiä houkutellaan yhteiselle piknikille, joka pidetään torstai-iltana 8. elokuuta Kehä Vihreän varrella eri puolilla kaupunkia kello 17–20.

Kehä Vihreä on keskustaa kiertävä viheralueiden kokonaisuus. Siihen kuuluvat muun muassa Seminaarinmäki, Harju ja Tourujoki sekä Tuomiojärven, Lutakon ja Mattilanniemen rannat puistoineen. Piknik on osa Illallinen taivaan alla -tapahtumia, joita pidetään samana iltana ympäri maata.

Piknik-tapahtuma on ilmainen ja sinne voi saapua omien eväiden kanssa. Tapahtuman yhteistyökumppaneita Jyväskylässä ovat hotelli Alban ravintola, Teeleidi, Taikuri, Musta Magia, Le Qulkuri ja konttiravintola Morton, jotka myyvät piknikille sopivia take away -annoksia. Asiakkaiden toivotaan kuljettavan ruokaa omilla kestokasseillaan.

Jyväskylän-piknikin erikoisuutena on esityksiä Lutakon sataman puistossa, Lutakonpuistossa ja Mattilanniemen puistoalueella kello 18–19.30. Lauluryhmä Jännät esittää runolaulua. Kamppailulajiryhmä REAGL Capoeira Jyväskylä esittelee lajia näytöksellä. Jyväskylän Ylioppilasteatteri esittää mimiikkaa. Jokaisella ryhmällä on yksi esitys per puisto.