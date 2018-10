Jyväskyläläisyhtyeen pakanallinen soundi syntyy ikivanhoilla soittimilla: soittimina muun muassa viikinkilyyra, shamaanirumpu ja avainviulu

Soittajia viideltä vuosikymmeneltä ja soittimia viideltä vuosituhannelta. Näin 12 vuotta toiminut jyväskyläläinen pakanafolk-yhtye Ancient Bear Cult promoaa itseään.

Yhtye käyttää joukostaan myös nimeä karhukultti ja lyhennettä ABC. Nimi juontaa vanhasta, Keski-Suomen alueellakin eläneestä, uskonnon kaltaisesta kultista, jossa harrastettiin karhun palvontaa. Karhukansaa on kuvannut teksteissään muun muassa roomalainen historioitsija Tacitus (98 jaa). Kansan rituaaleihin kuului tappaa kerran vuodessa karhu tarkkaan määrättyjen palvontamenojen mukaan.

– Menoissa juotiin karhun verta ja esitettiin lauluja, yhtyeen perustajajäseniin kuuluva Tapio Mattlar kertoo.

Palvontamenojen päätarkoitus oli siirtää karhun voimat yhteisöön. Karhun palvontaan liittyi myös legenda karhun morsiamesta – nuoresta naisesta, joka vietti talven karhun pesässä ja synnytti tälle jälkeläisen.

Suomesta löytyy yhä kulttia ylläpitäviä Karhun kansan edustajia, mutta bändiläisille tämä on vain yksi muinaistaru muiden joukossa.

Loppukesästä ep:n julkaissut yhtye syntyi ideasta hyödyntää vanhoja soittimia. Koska ne harvat laulut, joita keskiajalta on säilynyt kuuluvat jotakuinkin kaikkien keskiaika-yhtyeiden ohjelmistoon, ABC päätti tehdä omaa musiikkia. Pitkäsoittoja on julkaistu jo kolme.

Musiikki syntyy soittimien ehdoilla. Sitä, mitä soittimilla on muinoin soitettu ja miten, ei kukaan tiedä.

– Kun viikinkilyyra löydettiin 700-luvulle ajoittuvasta haudasta Gotlannin saarelta, haudan viikinkipäällikkö oli vähän kuollut antamaan neuvoja. Eikä soitto-opastakaan ollut mukana, Mattlar veistelee.

Sitäkään ei tiedetä, missä vireessä soittimet olivat.

ABC:ssa soivat viikinkilyyran lisäksi muun muassa bouzouki, shamaanirumpu, domra, baglama, avainviulu, crwth ja kankles.

– Ihan kaikkeen soittimet eivät taivu. Esimerkiksi viikinkililyyrasta puuttuvat välisävelet, Mattlar sanoo.

Tämä tarkoittaa samaa kuin jos pianosta puuttuisivat mustat koskettimet. Toimittajan arvelu, ettei lyyralla voi soittaa Paranoidia saa joukolta yhteisäänisen älähdyksen. Älähdys ei johdu tyhmästä kysymyksestä, vaan siitä, että Black Sabbathin Paranoidiin soitin nimenomaan taipuu.

– Meillä on kappaleissa sellaisia musiikillisia jäyniä, että esimerkiksi bouzoukisoolon yhteydessä kuullaan pätkä Paranoidia. Huilusta lähtee Iron Maidenin Aces High ja toisessa kappaleessa on Uriah Heepiä, Risto Pohjonen sanoo.

Hän soittaa yhtyeessä puupuhaltimia, bouzoukia ja bassoviikinkilyyraa.

Yhtyeen perustajiin kuuluva Jarkko Heikkinen on kunnostautunut soitinhankinnoissa. Hän on bongannut niitä esimerkiksi netin myyntipalstoilta. Viikinkilyyra sen sijaan on Mattlarin käsialaa.

– Petäjäveteläinen Jukka Mäkelä näki kuvan haudasta löydetystä viikinlyyrasta ja innostui. Hän järjesti viikinkilyyran rakennuskurssin Petäjäveden käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa. Kun kuulin siitä, menin ilman muuta mukaan.

Kurssilla rakennetut viikinkilyyrat saattavat olla jopa ainoita maailmassa. Vielä harvinaisempi on Pohjosen soittama bassolyyra. Se on nimittäin ainoa lajissaan.

– Meikäläinen runttaa tätä sellaisella Sid Vicious -tyylisellä lähestymistavalla, Pohjonen viittaa The Sex Pistols -yhtyeen edesmenneeseen basistiin.

ABC on tuttu näky keskiaika- ja viikinkimarkkinoilla. Pohjonen arvelee keskiaikainnostuksen syntyvän eskapismista eli todellisuuspakosuusta, tarpeesta elää hetken aikaa toisenlaista elämää.

Suomalaisen pakanafolk-yhtyeen voisi kuvitella soittavan pääsääntöisesti kannelta ja jouhikkoa.

– Ei ole mitään suomalaisia muinaissoittimia, Mattlar älähtää.

Hän sanoo, ettei soittimille voi määritellä kotimaata.

– Ei kantele ole suomalainen soitin. Kukaan ei tiedä mistä se on alunperin, mutta vanhimmat löydöt ulottuvat Novgorodiin. Kampiliirakin on löytynyt ensimmäisen kerran Persiasta, mutta se on ollut Keski-Euroopassa hyvin suosittu. Paras esimerkki on Bangladeshin kansallissoitin ektara. Se on kotoisin Egyptistä.

– Muusikot ovat olleet liikkuvaista sorttia, perustajajäseniin kuuluva Päivi Tiusanen sanoo.

Tiusanen soittaa yhtyeessä avainviulua, crwthia, kanklesia ja erhua.