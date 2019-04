Jyväskylän Joli Malki putosi The Voice of Finlandista – matka katkesi suorassa semifinaalilähetyksessä

Jyväskyläläinen Joli Malki, 21, putosi jatkosta The Voice of Finland -ohjelman suorassa semifinaalilähetyksessä Turun Logomossa. Semifinaalissa esiintyi kaksi laulajaa jokaisen tähtivalmentajan joukkueista.

Redraman joukkueessa laulanut Malki jäi kuitenkin omassa tiimissään toiseksi, sillä finaalipaikka meni Roope Palmulle.

Semifinaalissa tähtivalmentajat antoivat omille laulajilleen pisteet, joihin laskettiin yhteen yleisön antamat äänet, ja eniten yhteenlaskettuja ääniä saaneet laulajat jatkoivat finaaliin. Olli Lindholmin tiimin laulajista tähtivalmentajat päättivät yhdessä, kumpi heidän mielestään ansaitsi enemmän valmentajaääniä.

Malkin pudottaneen Palmun lisäksi ohjelman finaaliin pääsivät Markus Salo Olli Lindholmin joukkueesta, Jasse Jatala Toni Wirtasen joukkueesta ja Sara Jagrouny Anna Puun joukkueesta.

The Voice of Finlandin finaali on ensi viikon perjantaina.