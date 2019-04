Jyväskylän Joli tänään TVOFin semifinaalissa: aukeaako tie tähtiin?

Tänään ratkeaa, jatkuuko Jyväskylän Joli Malkin, 21, voittokulku Nelosen The Voice of Finlandissa. Suorassa semifinaalilähetyksessä kello 20 alkaen kahdeksan semifinalistia kilpailevat paikasta finaaliin. Sinne pääsee vain neljä laulajaa, eli yksi per tähtivalmentaja.

Semifinaalissa on mukana vielä kaksi laulajaa kultakin valmentajalta. Jyväskylän Jolin kanssa Redraman joukkueen finaalipaikasta kamppailee Roope Palmu, 25. Hän on aina laulanut, mutta muilta salaa. Kun Roopen isä kuuli poikansa laulavan ensimmäistä kertaa, hän patisti tämän laulutunneille. Nyt Roope opiskelee Kymen Konservatoriossa muusikoksi. Hän harrastaa tietokonepelejä.

Joli Malki on laulajana itseoppinut lahjakkuus. Hän on alun perin kotoisin Syyriasta. Ennen Suomeen muuttoaan Joli asui kahdeksan vuotta Tukholmassa, missä hänen perheensä asuu edelleen. Kun elämässä on haasteita, Joli kertoo laulamisen auttavan aina. Joli harrastaa valokuvausta, jalkapalloa, ruoanlaittoa ja videopelejä.

Finaalin menijät ratkeavat yleisöäänillä ja tähtivalmentajan antamilla pisteillä. Semifinaaliin Joli pääsi yleisön suosikkina, mikä antaa hyvät lähtöasetelmat finaaliin.

Semifinaalissa esiintyvät kilpailijoiden lisäksi Apulanta ja Lauri Tähkä.