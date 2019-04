Jyväskylän Joli tulessa tänään The Voice of Finlandissa – nyt katsojat pääsevät äänestämään ja vaikuttamaan tulokseen

Nelosen laulukilpailu The Voice of Finland on edennyt livelähetyksiin. Heti ensimmäisessä jaksossa on tulessa jyväskyläläinen Joli Malki, joka laulaa tähtivalmentaja Redraman tiimissä. Muut keskisuomalaislaulajat ovat pudonneet kilpailusta.

Livelähetyksistä pääsee eteenpäin kaksi kilpailijaa kunkin tähtivalmentajan joukkueesta. Nyt pääsee myös yleisö vaikuttamaan. Heidän äänillään ratkeaa toinen semifinaalipaikka ja toisen päättää valmentaja. Kaksi laulajaa putoaa pelistä.

Semifinaali lähetetään suorana perjantaina 19.4. Siinä kahdeksasta kilpailijasta neljä jatkaa finaaliin, joka nähdään 26.4. Finaalissa vain yleisöäänet ratkaisevat, kuka on seuraava The Voice of Finland.

Olli Lindholmia ei korvata

Ensimmäinen livelähetys perjantaina 5.4. omistetaan Olli Lindholmin muistolle, ja se aloitetaan hyvin erilaisissa tunnelmissa kuin aikaisempien kausien livet. Lenni-Kalle Taipale, The Voice of Finland -bändi, Anna Puu, Redrama sekä Toni Wirtanen nousevat yhdessä estradille Vantaan viihdeorkesteri Ensemblen kanssa ja esittävät Olli Lindholmin tutuksi tekemiä kappaleita. Esitykset kunnioittavat Lindholmin muistoa ja hänen elämäntyötään. Ensimmäinen livelähetys on kestoltaan tavanomaista pidempi. Vierailevina artisteina nähdään Juha Tapio sekä Jannika B.

Olli Lindholmin tilalle ei otettu uutta tähtivalmentajaa. Redrama, Anna Puu ja Toni Wirtanen huolehtivat yhdessä myös Lindholmin joukkueesta ja muun muassa päättävät, kuka pääsee valmentajan valinnalla jatkoon.