Jyväskylän Jolin menestys jatkuu – Äitinsä muistolle laulanut Joli jatkaa The Voice of Finlandissa ainoana keskisuomalaisena

Jyväskyläläinen Joli Malki jatkaa ainoana keskisuomalaisena Nelosen The Voice of Finlandin suoriin lähetyksiin. Perjantaina selvisivät tähtivalmentaja Redraman tiimin neljä parasta laulajaa Knock Out -vaiheesta, ja Joli oli valmentajansa mielestä toiseksi paras.

Joli lauloi Rihannan Stayn ja omisti laulun syöpään menehtyneelle äidilleen.

– Palaan laulaessani siihen hetkeen, kun kerran lauloin sitä kirkossa ja kuinka äitini halusi katsoa sitä usein kanssani videolta. Nyt minun on lauettava se hänelle ikään kuin hän olisi katsomassa minua yleisön seassa. Se merkitsee paljon minulle.

TVOFin suorat lähetykset alkavat perjantaina 5.4. Niihin pääsee 16 laulajaa. Neljäs suora lähetys on finaali, joka käydään huhtikuun 26. päivä. Sinne selviytyy yksi laulaja kultakin tähtivalmentajalta.