Jyväskylän Mattilanpellolta ponnistanut Rats Will Feast -yhtye on omaa ääntään etsimässä

Jyväskylän Mattilanpellolta ponnistanut hardcoreyhtye Rats Will Feast julkaisi kesäkuussa kolmannen albuminsa nimeltään Scarcity.

2012 perustetussa yhtyeessä soittaa todellakin joukko paljasjalkaisia jyväskyläläisiä. Kitaristi Ruben Mustonen, 22, on filosofian opiskelija ja työskentelee ortodoksikirkolla. Kitaristi Joona Kyrö, 22, opiskelee yliopistossa kemiaa. Rumpali Aaron Savolainen, 22, opiskelee turvallisuusalaa ja basisti Konsta Kaskismaa, 22, on tradenomi. Kaikki neljä myös laulavat eli omien sanojensa mukaan ”mylvivät mikkiin”.

Keskenään varsin erilaisilla aloilla vaikuttavat jäsenet on tuonut yhteen Jyväskylän Normaalikoulu ja intohimo soittamiseen.

– Kävimme kaikki peruskoulua Norssissa. Aaronin kanssa olemme tunteneet toisemme ala-asteelta saakka. Olemme molemmat pohjimmiltamme tällaisia heviukkoja, Mustonen sanoo ja nauraa.

– Bändin tyyli ja jäsenet ovat vaihdelleet, mutta ala-asteelta se lähti, Savolainen kertoo.

Bändin nimi on peräisin hardcorepunkyhtye Convergen kappaleesta Worms will feed / Rats will feast. Bändi kertoo edustamansa musiikkityylin olevan vaikeasti luokiteltavissa.

– Vitsailemme usein siitä, minkä nimisiä tyylisuuntia musiikkimme voisikaan edustaa. Viime vuonna keikkajulisteissamme luki pari kertaa ”chaotic hardcore”, kaoottista hardcorea, Mustonen kertoo.

– Emme ole miettineet, miltä haluaisimme kuulostaa. Olemme pikemminkin etsineet omaa ääntä, Savolainen toteaa.

Rats Will Feastin kappaleet eivät ole yksittäisen säveltäjän käsialaa, vaan syntyvät koko porukan yhteistyönä yrityksen ja erehdyksen kautta.

– Yhdessä tekeminen ja kokeileminen on parhaita puolia koko soittamisessa. Nykyään tosin tiedämme jo sävellysvaiheessa, mitä kannattaa työstää ja mitä ei kannata edes yrittää. Ennen kokeilimme enemmän kaikkea, Mustonen kertoo.

– Meillä on aina hauskaa. Mä tykkään ihan pirusti soittaa, Savolainen sanoo.

Hauskanpidon rinnalla musiikki avaa mahdollisuuden myös tunteiden käsittelyyn.

– On siinä ehkä joku syvemmänkin tason homma. Tässä kuitenkin vuodatetaan negatiivisia tunteita ja kun se tapahtuu näin porukalla, se on lopulta tosi hauskaa, Mustonen sanoo.

– Tällaisessa aggressiivisessa musiikissa on kai aina vähän kyse jonkinlaisesta tunteiden purkamisesta. Soittaessa ja soittamisen jälkeen on aina kivaa. Ja kun saa jotakin omaa valmiiksi, se tuntuu tosi hyvältä, Kyrö sanoo.

Aggressiivisen soundin ja soittamisen ilon lisäksi kappaleet pitävät sisällään myös syvempiä merkityksiä.

– Esimerkiksi uuden albumin nimikkokappaleen Scar Cityn teksti kuvaa jonkinlaista viha-rakkaussuhdetta kotikaupunkiin. Samalla se kuvaa läheisten ihmisten merkitystä maailmassa, jossa ihmiset oikeuttavat olemassaolonsa heidän tuottavuutensa perusteella ja jossa he pohjimmiltaan kaipaavat tunnustusta jostain perusteellisemmasta, Ruben Mustonen sanoo.