Jyväskylän Naisten Pankki juhlii pyöreitä

Tänä vuonna Jyväskylän Naisten Pankki viettää juhlavuotta: tulee kuluneeksi kymmenen vuotta siitä, kun toiminta Keski-Suomessa alkoi. Merkkivuotta juhlistetaan gaalalla hotelli Verson Kerkkä-juhlasalissa lauantaina 9. maaliskuuta.

Naisten Pankki tukee kehitysmaiden naisten työtä köyhyyden voittamiseksi. Naiset ovat Naisten Pankin avun pääkohde. Kyse ei kuitenkaan ole naiselta naiselle -tyyppisestä hankkeesta, vaan siitä, että auttamalla naista autetaan samalla hänen perhettään sekä koko kyläyhteisöä. Rahaston varoilla rahoitetaan muun muassa kyläpankkeja ja niiden pienlainoja, ammattikoulutusta ja muuta yrittäjyyteen tähtäävää toimintaa. Vuosi 2018 oli Naisten Pankille ennätysvuosi – rahaa kerättiin Suomessa 1,783 miljoonaa euroa.

Myös Jyväskylän gaalaillan tuotto menee kokonaisuudessaan Naisten Pankille. Illalliskortin hinta on 60 euroa ja sillä saa nauttia paitsi herkullisesta illallisesta, myös korkeatasoisesta ja runsaasta ohjelmasta. Yhden lipun hinnalla saa yhdelle kehitysmaan naiselle ammatin.

Juhlapuhujaksi saapuu Ylen toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila. Hän on yksi viidestätoista Naisten Pankin perustajajäsenestä. Naiset vierailevat Liberiassa 2007 tutustumassa naisten asemaan. Matkan seurauksena sai alkunsa Naisten Pankki yhteistyössä Kirkon Ulkomaanavun kanssa.

Gaalassa esiintyvät muun muassa naiskuoro Harput, tanssiryhmä Valo ja tanssipari Joni Ihanus & Kathrine Barck. Mikko Maasolalta on luvassa stand-up -esitys. Lisäksi on arpajaiset, tanssia sekä huutokauppa, jonka meklarina toimii Sinuhe Wallinheimo. Huudettavana on muun muassa jyväskyläläislähtöisen Pittsburgh Penguinsin puolustajan Olli Määtän pelipaita nimikirjoituksella ja taidetta.

Gaalaan voi ilmoittautua netissä. Jos gaalaan ei pääse mutta haluaa onnitella Naisten Pankki Jyväskylää ja lahjoittaa, sen voi tehdä täällä.