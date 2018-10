Jyväskylän Neito Aino Ryynänen, 19, osaa myös nyrkkeillä ja painia – "Miss Suomi -tittelistä en lähde tällä pituudella kisaamaan"

Miss Suomi 2018 -kisan finaalissa oli kaksi jyväskyläläistä kaunotarta ja tuolloin todettiin, että Jyväskylästä tulevat Suomen kauneimmat naiset.

Aino Ryynänen, 19, vahvistaa näkemystä: hänet kruunattiin kesällä Jyväskylän Neidoksi ensimmäisessä kauneuskisassaan. Titteli sopii naiselle, joka on ikänsä asunut Jyväskylässä.

Tulit heinäkuussa valituksi Jyväskylän Neidoksi. Mitä titteli on tuonut sinulle?

– Titteli on tuonut minulle julkisuutta, promootio- ja edustustöitä.

Onko tullut kyselyitä muihin kauneuskisoihin. Tai oletko itse ajatellut, että voisit osallistua esimerkiksi Miss Suomi -kisaan, jossa Jyväskylä menestyy?

– Minua on kysytty moniin eri kauneuskisoihin. Minulle on tarjottu myös kauneuskilpailun tuomarointia. Marraskuussa osallistun Fitness Cover Girl 2019 -kisaan. Osallistun myös Fitness Cover Girl 2018 Spain -kisaan. Miss Suomi -tittelistä en lähde tällä pituudella (lyhyydellä) kisaamaan. Voiton myötä olen saanut myös uuden yhteistyökumppanin. Sponsorini Prodestore on tukenut minua monipuolisesti jatkokisoihin valmistumisessa.

Instagramissa käytät titteliä valmentaja?

– Toimin henkilökohtaisena valmentajana kuntosalilla ja valmennan nuoria painijoita. Olen myös personal trainer ja liikuntaneuvoja.

Teetkö juuri nyt näitä alan hommia, ja jos teet, niin missä?

– Teen tällä hetkellä töitä useille eri liikunta-alan firmoille.

Vieläkö harrastat thaiboxingia? Mitkä ovat tavoitteet tässä lajissa?

– Tällä hetkellä treenaan thaiboxingia itsenäisesti ja thaiboxing kavereiden kanssa. Olen miettinyt paljon lajissa kisaamista, mutta esteenä kisaamiseen on loukkaantumisriskit, jotka voisivat hankaloittaa työntekoani.

Mikä on yhteytesi Jyväskylään nyt? Olet asunut ikäsi Jyväskylässä…

– Asun edelleen.

Mikä on parasta Jyväskylässä?

– Monipuoliset liikuntamahdollisuudet ja upeat maisemat.

Entä mikä on huonointa Jyväskylässä?

– Jyväskylässä on paljon sisäilmaltaan huonoja tiloja, joista itsekin olen sairastunut. Toivottavasti Hippos-hanke toteutuu, että edes liikuntatilat saataisiin puhtaiksi.

Onko elämässäsi poikaystävää?

– Se on yksityisasiani.