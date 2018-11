Jyväskylän Revolutionissa tarjoillaan vähän kaikkea ja ilmaista keittoa kerran viikossa – tarina sai alkunsa viisi vuotta sitten, kun kahdesta tuli yksi

Vuonna 2013 kahdesta tuli yksi, kun irkkupubi O’Malley’s ja ravintola Memphis yhdistyivät ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi, Revolutioniksi. Vuoropäällikkö Jesse Barck on ollut mukana baarin toiminnassa reilut puolitoista vuotta.

– Revolution on vähän kaikkea, niin kuin julkisivun kyltistä voi lukea: baari, keittiö ja pubi. Meillä saa niin cocktaileja, lounassafkaa kuin erikoisbissejäkin. Ehkä seurusteluravintola on kattavin termi kuvaamaan kokonaisuutta, Barck sanoo.

Baariin voi astella joko pääovien kautta Kauppakadulta, tai vanhan irkkuravintolan ovista Väinönkadulta. Ero pääsalin ja pubin välillä on iso: intiimissä loosissa tunnelma on täysin erilainen kuin baarin puolella strobovalojen värittämällä tanssilattialla.

Vuoropäällikön mukaan Revolutionin laaja tarjonta on johtanut erittäin laajaan asiakaskuntaan.

– Arkisin lounasaikaan jengiä käy laidasta laitaan, opiskelijoista JYPin kiekkoilijoihin. Viikonloppuisin me ollaan suosittu etkoilupaikka alle kaksikymppisten keskuudessa, sekä puolenyön jälkeen vaihtoehtodisco keskustan muiden yökerhojen rinnalla. Meille on tosi helppo tulla milloin vaan. Se on ehdottomasti meidän valttikortti.

Osa O’Malley’sin vanhoista asiakkaista käy edelleen aiemman vakiopaikkansa puolella.

– Ollaan me pidetty sellaista jakoa tilojen kesken, että pubin puolella soi enemmän rock ja baarin puolella pop ja hip-hop. Mutta mitään ei ole kirjoitettu kiveen. Ruokaa on tarjolla illallisesta pieneen baarisnacksiin.

Tärkeä osa seurusteluravintolan toimintaa on aktiivinen tapahtumakalenteri. JYPin pelien aikaan valitut juomat ja ruuat ovat tarjouksessa, kerran kuukaudessa järjestetään akustinen Iholla-ilta ja joka keskiviikko tarjolla on ilmaista keittoa.

– Nimi tarkoittaa sitä itseään, henkilökunnan valmistamaa ravitsevaa soppaa, Barck täsmentää.

Pubin puolella pyörivät talvisin JYPin ja kesäisin JJK:n pelit. Myös muut lajit saavat ruutuaikaa niin sarjatasolla, kuin arvoturnauksissa.

Talveen siirryttäessä Revolutionin ruokalista on päivittynyt ajankohtaisemmaksi, ja ravintola on valmistautunut pikkujoulukauteen.

– Meillä on isot tilat, joten tosi paljon tulee varauksia ja puhelinsoittoja. Ravintolasali on todella helposti muokattavissa, koska pöydät ovat liikuteltavia. Esimerkiksi pitkä pöytä kahdellekymmenelle hengelle on täysin toteuttamiskelpoinen toive.

Pubin puolella loosissa istuville kaveruksille Revolution on erittäin tuttu paikka.

– Ollaan me käyty täällä melkein avautumisesta asti. Ja sitä ennen käytiin tässä O’Malley’sin ja Memphisin aikaan.

Revolution saa miehiltä kiitosta monipuolisuudesta.

– Tänne voi tulla juuri viikonloppuna vaikka bailaamaan, tai sitten istumaan kavereiden kanssa iltaa ja katsomaan vaikka lätkää. Siistiä, että paikkaa ei tarvitse välttämättä vaihtaa, jos mieli muuttuisikin jossain vaiheessa iltaa.