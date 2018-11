Jyväskylän Suomipop Festivaaliin raju muutos – lastenliput poistuvat ja anniskelukarsinat jäävät historiaan

Suomipop Festivaali Jyväskylä muuttuu K18-tapahtumaksi. Jyväskylän sisartapahtuma Suomipop Festivaali Oulu on ollut K18 alusta alkaen eli viime kesästä.

Jyväskylän Lutakonaukiolla yhdettätoista kertaa 11.–13.7. järjestettävä Suomipop pyrkii ikärajaan liittyvällä muutoksella tapahtumajärjestäjän mukaan "lisäämään tapahtuma-alueen asiakasviihtyvyyttä, yleistä turvallisuutta sekä sujuvoittamaan alueen palveluita".

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ikärajamuutoksen myötä anniskelualueen ja anniskelemattoman alueen välillä olevat, usein ruuhkaa lisäävät portit ja aidat voidaan poistaa. Festarialueelle tulee väljyyttä ja tilaa. Muutoksella ei järjestäjille ole kielteisiä vaikutuksia.

– Nuorten festivaaliasiakkaiden määrä tapahtumassa on vähentynyt vuosi vuodelta, ja festivaaliväen keski-ikä noussut. Tällä hetkellä Suomipoppien suurin kävijäryhmä on 25–54-vuotiaat aikuiset alaikäisten kävijöiden määrän jäädessä noin kolmeen prosenttiin koko yleisöstä. Tästäkin määrästä suurin osa on ollut alle 10-vuotiaita, vanhempien kanssa tapahtumaan tulleita lastenlippulaisia, tuotantojohtaja Hannu Haljala kertoo.

Ikärajamuutoksen myötä erilliset lastenliput jäävät pois ja alle 12-vuotiaat pääsevät edelleen huoltajan mukana tapahtumaan, maksutta. Ja huoltaja vastaa lapsistaan koko tapahtuman ajan.

Tapahttumajärjestäjät kertovat saaneensa Oulusta hyviä kokemuksia K18-rajasta.

Suomipop Festivaalin ensimmäiset artistinimet kesälle 2019 tehdään marras–joulukuun vaihteessa 2018. Viime kesänä pääosa artisteista esiintyi sekä Jyväskylässä että Oulussa.