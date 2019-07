Jyväskylän Suomipop Festivaalin toinen päivä lähestulkoon loppuunmyyty – "Olihan nämä pakko kokea kerran elämässä" – Katso kuvasarja festaritunnelmista

Suomipop Festivaalin toinen päivä perjantai käynnistyi eiliseen verrattuna melko koleana ja tuulisena. Porttien auettua puoli kahdelta Lutakonaukiolle pystytettyjen festarilavojen edukset täyttyivät joka tapauksessa jo kahden ensimmäisen artistin aikana äärimmilleen.

Neljänsuora-yhtyeen solisti Antti Ketonen hurmasi yleisön laulamaan soolokeikallaan mukana kylmästä tuulesta huolimatta, ja Jyväskylän oma Laura Voutilainen keimaili ympäri lavaa huiman korkeat korot jaloissaan, kotiinpaluustaan yleisölle iloiten.

Suomipop Festivaalin tuottaja Anniina Havukainen kertoo torstain avauspäivän sujuneen hyvin. Perjantain lippujen loppuunmyynti oli hieman ennen kello viittä iltapäivällä Havukaisen mukaan kahdestakymmenestä lipusta kiinni.

– Väkeä oli torstaina paljon ja he viihtyivät. Lisäksi keikat olivat hienoja, Havukainen summaa.

SML Medicalin ensiapujohtaja Eeli Sulku kertoo Suomipop Festivaalien ensiaputelttaan kirjatun sisään torstaina kahdeksan potilasta.

– Yhteensä taisi parikymmentä käyntiä olla kaiken kaikkiaan, aika sellaisia normaaleja festarivaivoja. Muutama lähti jatkohoitoon sairaalallekin. Mutta suhteellisen rauhallista on ollut kaiken kaikkiaan, Sulku kertoo.

Huomenna lauantaina Suomipopeilla Jyväskylässä esiintyvistä Anna Puusta sekä Paula Vesalasta uutisoitiin laajasti torstai-illan ja perjantaiaamun aikana. Kumpikin nainen on perunut lähiaikojen keikkojaan, Puu määrittelemättömien ääniongelmien ja Vesala keuhkoputkentulehduksen vuoksi.

Puu perui perjantaisen Suomipop-keikkansa Oulussa, mutta Vesala kertoo Instagram-päivityksessään esiintyneensä samaisessa tapahtumassa sairaana.

– Meille asti ei ole tullut mitään tietoa mahdollisista perumisista, ja keikat pidetään tällä hetkellä sovitusti, Havukainen sanoo.

Artistien siirtymisissä kahden Suomipop-kaupungin, Jyväskylän ja Oulun, välillä ei ole ollut Havukaisen mukaan hankaluuksia.

– Toki välimatka on pitkä, mutta artistit ovat tottuneet kiertämään, eikä mitään ongelmia ole ollut, Havukainen toteaa.

Suomipop Festivaaleilla keikat ovat perinteisesti alkaneet lähes minuutilleen oikeisiin aikoihin. Havukainen sanoo nostavansa hattua ”isosti” festareiden tekniselle henkilökunnalle ja stage managereille tämän johdosta.

– He pitävät huolta lava-aikatauluista, ja asiat hoituvat juuri niin kuin on suunniteltu heidän ansiostaan. Aikataulujen pitämiseen pyritään senkin vuoksi, että asiakkaille on luvattu tietyt ajat. Yleisön takia tätä tehdään, Havukainen sanoo.

Jyväskyläläinen Tuula Nyberg saapui Suomipopeille ystävänsä, hämeenlinnalaisen Piia Ojalan kanssa. Naiset odottivat Tuure Kilpeläisen ja Kaihon Karavaanin keikkaa Laura Voutilaisen vielä soittaessa toisella lavalla.

– Kaveria tulin Jyväskylään katsomaan, ja olihan se pakko kerran elämässä kokea myös Suomipopit. Ja totta kai kaikki kolme päivää ollaan paikalla, jos nyt kerran lähdetään, Ojala sanoo.

Nyberg taas juhlii Suomipopeilla jo kolmatta vuotta. Hän kertoo palaavansa festareille aina mielellään uudestaan.

– Esteettömyys on parantunut viime vuosiin verrattuna, paljon paremmin pääsee pyörätuolilla liikkumaan tänä vuonna. Myös invavessoja on tullut tänä vuonna enemmän, viime vuonna taisi olla vain yksi tai kaksi, Nyberg muistelee.

Nyberg kertoo tykkäävänsä katsoa keikat mieluummin lavan edestä kuin pyörätuolikorokkeelta.

– Käytän tätä omaa koroketta eli pyörätuolia hyväksi, ja nousen seisomaan samalle korkeudelle kuin muut, niin kukaan yleisössä ei häiriinny, Nyberg sanoo.

– Ja minä roikun kaiteella, Ojala heittää nauraen.