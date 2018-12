Jyväskylän Torikeskuksen uusi biljardi- ja dartsravintola aikoo synnyttää suomenmestareita

Kauneusalan yrittäjä Laura Makkonen, 44, avasi elokuussa Jyväskylän Torikeskukseen biljardi- ja dartsravintola Black Diamondin.

Ei tulisi ehkä ensimmäisenä ideana mieleen kauneusalan yrittäjälle, mutta tällä naisella ajatus oli ehtinyt muhia pääkopassa jo tovin. Hän kun on harrastanut biljardin pelaamista lapsuudesta asti.

– Vuonna 2016 Players lopetti tässä samaisessa tilassa. Pojat onneksi perustivat Breakersin Kauppalaispihalle, niin ei tarvinnut vielä silloin itse ryhtyä toimeen. Vaikka kyllähän se kävi mielessä.

Vuoden 2018 alussa Breakers laittoi pillit pussiin, ja samoihin aikoihin entinen Playersin tila Torikeskuksessa vapautui vuokralle. Tila sijaitsee aivan Makkosen kauneussalongin vieressä, joten hän päätti tarttua tuumasta toimeen.

– Jyväskylässä on niin kova taso biljardissa, että oli pakko kantaa korteni kekoon lajin edistämiseksi ja uusien pelaajien houkuttelemiseksi.

Makkonen hoiti kuukaudessa rahoitukseen liittyvät toimet, kirjoitti toimintasuunnitelman, suunnitteli budjetit ja otti yhteyttä ihmisiin, jotka voisivat olla avuksi urakassa.

– En todellakaan ollut yksin suunnitelmieni kanssa. OIin ja olen edelleen siinä mielessä hyvässä asemassa, että ympärilläni on lukuisia taitavia ja avuliaita ihmisiä, joilta voi kysyä apua.

Ravintolaan astuessa pallojen kolahtelu toisiinsa kuuluu sisäänkäynnille asti.

Maanantaisin amatöörit pääsevät ottamaan mittaa toisistaan ja kaikille avoimet kisat pelataan keskiviikkoisin ja sunnuntaisin.

Kahdeksan ja kymmenen vuotta biljardia pelanneet Mikko Kallioinen, 28, ja Ossi Marjanen, 29, viimeistelevät peliään nurkkapöydässä. Voitto sinetöityy lopulta Marjaselle. Seuraa hillitty tuuletus ja pelikaverin kättely.

– Neljästä viiteen kertaa viikossa tulee pelattua. Tätä voisi kutsua sellaiseksi vakavaksi harrastukseksi, Marjanen kertoo.

Pelin tulokset kirjaa ravintolayrittäjä ylös, ja ilta jatkuu pallojen kolinan säestämänä.

Laura Makkosen toiveena on, että baariin tulisi biljardista ja dartsista kiinnostuneiden lisäksi aivan tavallisiakin illanviettäjiä. Jos biljardi sitten alkaa kiinnostaa, vasta-alkajat pääsevät yhtä lailla pelaamaan kuin lajin konkaritkin.

– Tänne ovat tervetulleita kaikki, taitotasosta riippumatta. Pelaajia on meillä aloittelijoista Suomen mestareihin. Meillä on matala kynnys kysyä vinkkejä omaan pelaamiseen kokeneemmilta. Tai sitten vaikka minulta tiskin takaa.

Pelkkään huvipelaamiseen baarissa ei keskitytä, sillä baarin nimeä kantava jäsenseura perustettiin heti Suomen Biljardiliiton kisoja varten.

– Haaveenani on joku päivä karauttaa bussilastillinen pelaajia SM-kisoihin tästä Black Diamondin edestä.

Biljardisalin viereisestä tilasta löytyvät Suomen kärkikastiin lukeutuvat dartsin heittopaikat.

Keski-Suomi Darts Ry:n aktiivien suunnittelemat paikat on toteutettu dartsin strategisten mittojen mukaisesti, optimaalista valaistusta myöten. Neljälle heittopaikalle pääsee heittämään veloituksetta.

Keski-Suomi Dartsin viikkokisat pelataan Black Diamondissa torstaisin.

– Suunnitelmissa on järjestää isompia kilpailuja, kun meillä nyt on näin mahtavat tilat pelata, yhdistyksen puheenjohtaja Miika Kangas sanoo.

Yrittäjällä on pitänyt kiirettä syksyn aikana kahden yrityksen pyörittämisessä. Makkosen mukaan on pakko myöntää, että syksy on ollut rankka vaikka itsenäiseen työskentelyyn on tottunut vuosien aikana.

– Nyt olen onneksi alkanut pikkuhiljaa oppia delegoimaan tehtäviä ja luottamaan, että ne myös hoituvat.

Laura Makkonen ei muista, milloin olisi pitänyt edellisen vapaan viikonlopun. Loppuvuodesta hän sentään osaa nimetä yhden vapaapäivän.

– Jouluaattona ei varmasti olla auki. Silloin aion antaa itselleni hetken hengähdystauon.