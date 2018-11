Jyväskylän kaunein valitaan tänään: "Miss Jyväskylä -kisassa ei kyräillä"

Jyväskylän kauneinta naista etsitään taas tänään lauantai-iltana. Finalistikymmenikköä meikattiin aiemmin tänään kauppakeskus Forumissa, ja uteliaat katselijat sekä missifanit saivat nähdä, miten luonnonkauniista nuorista naisista kuoriutui Miss Jyväskylä -finalisteja.

Missiemo ja tapahtumaa järjestävän Domakers Finland Oy:n toimitusjohtaja Tanja Finne kertoo olevansa finalisteista todella ylpeä.

– Tytöt ovat aivan upeita, ja todella sitoutuneita ja innoissaan kisasta. En muista, olenko ikinä näin suurella mielenkiinnolla odottanut kisailtaa, Finne sanoo.

Tämänvuotinen kisa on ollut Finnen mukaan syvällisempi projekti, kuin aikaisempien vuosien Miss Jyväskylä -kisat. Finalistikymmeniköllä on finaalia edeltävien kolmen viikon aikana ollut missitekemistä lähes jokaisena päivänä.

­– Tytöt ovat olleet opiskelemassa valokuvausta, on keskusteltu jalkojen hyvinvoinnista ja kokeiltu erilaisia palveluita. Porukka on tiivistynyt hienosti tänä aikana. On ollut mukava nähdä, että jos jollekin on tullut ongelmia, niin kaikki ovat olleet heti valmiita auttamaan.

Finne kertoo kehuneensa finaalikymmenikköä siitä, että missikisoissa usein tapahtuvaa kyräilyä ei ole Miss Jyväskylä -kisassa tänäkään vuonna esiintynyt.

­– Tässä kisassa kaikki puhaltavat yhteen hiileen ja ovat valmiita auttamaan ja tukemaan toisiaan. Mielestäni se on todella hienoa. Parasta olisi se, että kaikille jäisi jälkikäteen hyvä fiilis, kävi kisassa miten kävi.

Viimekin vuonna Miss Jyväskylä -kisassa nähty 18-vuotias Sara Pirtala vahvistaa Finnen sanomaa.

– Jyväskylän missimaailma on todella hyvä, enkä koe, että täällä olisi mikään kauhea kilpailu menossa. Kaikki tukevat upeasti toisiaan.

Finalistit ovat Finnen mukaan saaneet hyvää palautetta myös sosiaalisen median käytöstään.

– Tytöt ovat saaneet paljon sometehtäviä finaaliviikkojen aikana, ja ihmiset ovat kiitelleet, että kisa on näkynyt tänä vuonna paljon enemmän somessa. Olen itsekin huomannut ihmisten seuraavan kisaa nyt aiempaa suuremmalla mielenkiinnolla.

Finne kertoo Miss Jyväskylä -finalistien saaneen kannustusta myös muilta kotikaupungin kauneuskuningattarilta.

– Miss Suomi -perintöprinsessa Jenny Lappalainen lähetti tytöille videotervehdyksen ja tsemppausta sekä vinkkejä kisaa varten. Ja illalla toinen Miss Suomi -finalisti Erika Helin tulee vierailemaan tyttöjen luona ennen tuomaristohaastatteluja.

Miss Jyväskylä -kisa yökerho Bra:ssa lauantaina 17. marraskuuta kello 22.