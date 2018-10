Jyväskylän kaupunginvaltuutettu Tony Melville harrastaa viinejä, katso video maistelutuokiosta – "Tässä ei ole kyse snobbailusta"

Emeritus lehtori ja Jyväskylän kaupunginvaltuutettu Tony Melville (sd.) harrastaa viinejä, jotka kävisivät diabeetikoillekin. Kyse on siis viineistä, joiden sokerimäärä on alhainen. Melvillen mielestä ihanteellisessa valkoviinissä on sokeria vain gramma litraa kohden.

Melville on tehnyt harrastuksestaan videoblogin. Yli sadan jakson verran kuvatussa Big on Wine -ohjelmassa hän arvioi maistamiaan viinejä englanniksi. Melville arvioi Keskisuomalaiselle yhden viinin suomeksi.

Viinit ovat sellaisia, että ne löytyvät Alkon valikoimasta ja mahtuvat hintahaarukkaan 10–20.

– Tässä ei ole kyse snobbailusta, hän sanoo.

Melville sanoo Alkon laajan viinivalikoiman johtuman monopoliasemasta. Jos asema murenisi, Suomessa myytävien viinien valikoima supistuisi.

– Uskon että kaksi kolmasosaa valikoimasta katoaisi, sillä nykyisen kaltaista valikoimaa ei ole pelkässä bisnesmielessä järkevää pitää hyllyssä.

Katso yläpuolelta video, jolla Tony Melville maistelee ja arvioi uusiseelantilaisen Jackson-viinin.