Jyväskylän missille syksyllä oma tv-ohjelman – Hitlist vaatii tietoa ja nopeaa oivallusta

Jyväskyläläismissi, nykyinen toimittaja Shirly Karvinen saa jälleen oman tv-ohjelman. Uusi musiikkivisailu Hitlist tulee loppuvuodesta MTV3-kanavalle. Juontajina nähdään Karvinen ja näyttelijä, toimittaja, Hunk-mies Esko Eerikäinen. Pesti on Eerikäiselle ensimmäinen ruudussa.

Briteissä ensimmäisellä tuotantokaudellaan menestynyt musiikkivisa Hitlist on leikkimielinen kisa, jossa on kahden hengen joukkueet. Tiimien on tunnistettava kuulemansa hittikappaleet ja niiden esittäjät mahdollisimman nopeasti.

Hitlistin kappaleet ovat kotimaisia ja ulkomaisia suosikkibiisejä eri vuosikymmeniltä, tuoreimpia hittejä unohtamatta. Jos hittien ja starojen nimet ovat hallussa, voittajatiimi lähtee kotimatkalle tuntuva rahapalkinto taskussaan.

Ohjelma kuvataan syyskuussa Helsingissä. Hitlistiin voi nyt hakea ystävän, kumppanin, työkaverin, naapurin tai vaikkapa sukulaisen kanssa.

Nykyisin Helsingissä asuva Shirly Karvinen on syntynyt Jyväskylässä. Hänet valittiin Miss Suomeksi 2016. Hän on tv-ohjelmien ohella radiojuontajana Suomi Rock -kanavalla.