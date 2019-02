Jyväskylän musaviikko tarjoaa Isto Hiltusta, Maija Vilkkumaata ja Babloa – katso koko tarjonta tästä

Eija Ahvon ja Susanna Haaviston, kahden pienen naisen äänet kohtasivat 40 vuotta sitten Helsingin Kaupunginteatterin näyttämöllä. Nyt naiset juhlistavat yhteistaivaltaan Jyväskylän kaupunginteatterilla sunnuntaina. Yhdessä-konsertin laulut muodostavat tarinan.

Perjantai 15.2.

Bra: Mouhous.

Freetime: Neov, Fresh Tides.

Harry’s: Viimeinen Kevät.

Ilokivi: Ahistus, Ohjus, Nylon Beast, Sister Disaster, Huono Idea.

Juoma: Bablo.

Katse: DJ Edwin K.

Kaupunginkirkko: Kaikuja ja dialogeja.

Kivistön työväentalo: Mervi Kari & Tuuliviiri.

London: Remix!

Lucky: 7 Stout Clan.

Lutakko: Maija Vilkkumaa.

Musica: Ystävän laulu.

Musta Kynnys: DJ Kivimieli.

Poppari: Marian Petrescu Quartet.

Sepän Kipinä: Mikon ja Jarin musiikkihetki.

Veturitallit: Terromania, Six Feet Shivery.

Lauantai 16.2.

Hannikaissali: Menotti - Sulonen: The Old Maid and the Thief.

Harry’s: Viimeinen Kevät.

Hemingway’s: Mikko Harju.

Ihana: Isto Hiltunen.

Ilokivi: Svalbard, Scumripper, Rats Will Feast, Worse.

Juoma: Rivette, Bomber Cap.

Katse: DJ Jurius Ceasar.

Local Culture Hostel & Café: Desert Rain.

London: Mofo Jones.

Lutakko: Eva & Manu, Laura Moisio.

Musta Kynnys: Kaarle Viikate & Marko Haavisto.

Poppari: Hyvät Ihmiset, Herra Pietiläinen & Lempeät keinot.

Sepänkeskus: Ystävänpäivä konsertti: Säynätsalon Muijat, Palokan Palomat, Akanat.

Sherwood: Kahden Tähden Duo.

Ylä-Ruth: Matin muistoiltamat: Popkone.

Sunnuntai 17.2.

Kaupunginteatteri: Eija Ahvo (kuvassa) ja Susanna Haavisto.

Kivistön Työväentalo: Hannu Hautaniemi.

Nikolainsali: Lyyrisiä helmiä.

Palokan Pelimannitalo: Seljanka.

Maanantai 18.2.

Hannikaissali: Menotti - Sulonen: The Old Maid and the Thief.

Tiistai 19.2.

Kivistön Työväentalo: Hannu Wacklin & Kyläpelimannit.

Keskiviikko 20.2.

Hannikaissali: Menotti - Sulonen: The Old Maid and the Thief.

Juoma: V.A. Virtanen.

Kaupunginkirkko: Virsihetki.

Kaupunginteatteri: Jyväskylä Sinfonia: Islannin Glenn Gould.

Torstai 21.2.

Lutakko: Beast in Black.

Listaus perustuu keikkapaikkojen kotisivuillaan ilmoittamiin tietoihin. Jos tapahtumasi puuttuu, ota yhteys: riikka.mahlamaki-kaistinen@keskisuomalainen.fi