Jyväskylässä syntynyt Wallu Valpio oli asunnoton, kun puhelin soi ja häntä kysyttiin Selviytyjiin – "Muut siellä sitten kyräilivät tiimejä ja minä olin vain tullut ottamaan aurinkoa"

Keski-Suomen keskussairaalassa syntyi syyskuussa 1973 poika, joka sai kasteessa nimekseen Jani Petteri Pispa. Piispaksi jyväskyläläiskoulussa kutsuttu poika vaihtoi äitinsä uuden avioliiton myötä sukunimekseen Valpio ja kaverit intoutuivat kutsumaan poikaa sittemmin Walluksi.

Median ja musiikkialan monitoimimiehenä tunnettu Wallu Valpio muistaa Jyväskylästä monta mukavaa yksityiskohtaa. 11-vuotiaaksi saakka kaupungissa kasvanut ja keskustassa asunut Valpio riensi muun muassa joka sunnuntai pieneen leffateatteriin katsomaan muiden jyväskyläläislasten lailla piirrettyjä, jotka olivat lapsille ilmaisia.

Valpion (silloisen Pispan) äiti työskenteli Jyväskylän Gummerruksella, kunnes siitä alettiin tehdä Suomalaista Kirjakauppaa. Helsingistä saakka kirjakaupan muutostyötä tekemään tuli eräs herra Valpio, jonka myötä Jani Petteri (eli Wallu) lopulta muutti äitinsä kanssa pääkaupunkiseudulle.

Kytköksiä Keski-Suomeen kuitenkin jäi. Palokassa Valpio vieraileekin yhä aika ajoin sukunsa tilalla, mummonmökissä, jossa juoksevaa vettä ei ole.

– Se on rauhallinen tila, poissa kaikesta. Taksilla sinne ajan kaupan kautta juna-asemalta, enkä kyllä juurikaan sieltä mihinkään sitten liiku.

Vaikka Valpion tie vei Keski-Suomesta pääkaupunkiseudulle alakouluikäisenä, piipahti mies vielä myöhemmin opiskelemassa Suolahden opistolla nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaksi.

– Se koulu jäi sitten kesken. Olen kahta kuukautta vailla valmis nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja. Huhtikuussa, kaksi kuukautta ennen valmistumista, jotenkin kevätauringon viitoittamana aivot sulivat, hyppäsin bussiin ja tulin Vantaalle kotiin. Enkä koskaan palannut. Sinne jäi vaatteet, levyt ja kaikki muu. Totesin vain, ettei se ollut mun juttuni, Wallu Valpio muistelee.

Valpio toteaa tehneensä nuoruudessaan kaikkensa, että lapsuuden ”haaveammatti” tulisi toteen. Hän haaveili työttömyydestä.

– Äiti ja isäpuoli olivat työholisteja ja painoivat koko ikänsä töitä. Muistan lapsuudesta aina, että kun heräsin, vanhemmat lähtivät töihin. Ja kun he tulivat töistä, kaivettiin esiin salkut ja sitten ne tekivät illatkin töitä. Aamulla taas sama ralli.

– Katsoin sivusta, että ei tuossa ole mitään järkeä. Jos elämä on vain tuota, niin minä kyllä ryhdyn työttömäksi, Valpio kertoo nauraen.

Mies ei kuitenkaan ole onnistunut tavoitteessaan. Ei ainakaan vielä. Vuodesta 1995 tukka putkella töitä tasaisesti paahtanut Valpio aloitti uransa Radio Cityssä, jonne oli pyytänyt päästä töihin erään kostean illan aikana. Työhaastatteluun mies kuitenkin unohti mennä, kunnes Jone Nikula soitti Valpiolle äkäisen puhelun. Lopulta työpaikka herui.

Valpio on tehnyt töitä ahkerasti, vaikka työtahti on miehellä omien sanojensa mukaan varsin lunki. Älykännykkää hän ei omista, somessakin on vain pakosta ja lukeminen on yhä miehelle hyvin rakas harrastus.

Materialla ei miehelle ole merkitystä, ainoastaan hyvinvoinnilla.

Hyvinvoinnin vuoksi hän on asettunut myös eduskuntavaaliehdokkaaksi vasemmiston riveihin.

– Politiikka on mielenkiintoista. Siinä saa oikeasti vaikuttaa. Oikean värisen nappulan painaminen aiheuttaa jotakin. Haluan tuoda esiin pehmeämpiä arvoja. Nyt tuntuu, että raivotaan raivoamisen vuoksi joka paikassa. Lähimmäisestä huolehtiminen uupuu, Valpio kertoo.

– Lisäksi tuo natsitoiminta tuntuu vain lisääntyvän meidän rakkaassa valtiossamme, joten koen velvollisuudekseni olla sen toiminnan jarruna, jos eduskuntaan pääsen.

Ainakin medianäkyvyyttä on ehdokkaalle tullut, sillä Valpio on yksi Selviytyjät Suomi -tv-ohjelman kisaajista. Filippiineille ohjelman tekoon mies lähti sattumien summana.

– Olin asunnoton remontin vuoksi ja sain tietää, että remontti kestää vielä pari kuukautta. Kirosin hetken, kunnes samana päivänä sain soiton, että lähdenkö mukaan Selviytyjiin. En tiennyt ohjelmasta yhtään mitään, koska en ollut sitä ikinä katsonut. Siinä sitten summailin, että mulla ei ole asuntoa, pääsen Filippiineille ja saan vielä rahaa siitä. Joten miksikäs ei. Sen jälkeen remontti olikin valmis ja pääsin kotiin, onnekas mies sanoo ja nauraa.

– Se olikin huvittavaa, kun muut siellä sitten kyräilivät tiimejä ja minä olin vain tullut ottamaan aurinkoa. Se oli oikeastaan lopulta ihan hyvä juttu, Wallu Valpio sanoo ja nauraa jälleen.

Selviytyjät Suomi -tv-ohjelma sunnuntaisin kello 20 Nelosella.