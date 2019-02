Jyväskylästä löytyy 30 000 laulun kellari

Lokakuussa 2012 jyväskyläläistä karaokekenttää kohtasi suuri suru, kun karaokeravintola Anneli ilmoitti sulkevansa ovet. Baarin pelastamiseksi perustettiin muun muassa nettiadressi, joka keräsi reilut sata allekirjoitusta.

Lienevätkö allekirjoitukset vaikuttaneet, mutta pelastamistoiveet konkretisoituivat jo reilun kolmen kuukauden kuluttua, kun Karaoke Bar Helmi avasi ovensa tutuissa Työväentalon kellaritiloissa.

Helmeen laskeudutaan portaita pitkin. Alhaalla vastassa on baaritiski, sekä karaokenäyttöjä ympäri ravintolaa. Laulaminen on selvästi kaiken lähtökohta, mutta ravintolasta löytyy tekemistä myös niille, joita karaoke ei syystä tai toisesta kiinnosta.

– Moni tulee pelaamaan biljardia, tai muuten vain kuuntelemaan laulajia, vajaat kolme vuotta yrittäjänä toiminut Harri Wacklin kertoo.

Baaritiskin läheisyydessä on paljon pöytiä, joissa pelataan yrittäjän mukaan usein lautapelejä ja seurustellaan. Karaoken pääkallopaikka löytyy suuresta pyöreästä huoneesta, jonka keskellä on tanssilattia ja perällä korotettu esiintymislava. Lisäksi baarissa on varattava kabinettitila.

– Meillä on ainoastaan kaksi paikkaa missä ei voi laulaa karaokea, ja ne ovat vessassa ja pihalla, yrittäjä sanoo naurahtaen.

Ravintolapäällikkö Janne Niskanen työskenteli kellariravintolan tiloissa jo Annelin aikaan. Vaikka Helmen karaokelistoilta löytyy lähes 30 000 kappaletta, karaokeen panostaminen välittyy miehen mukaan parhaiten henkilökunnan toiminnasta.

– Meillä on aina erikseen työntekijä, joka karaoken aikana juontaa ja miksaa. Tarkoituksena on, että laulamaan tulleella on mahdollisimman hyvä paikka esiintyä, Niskanen valottaa.

Laadukas äänentoisto saakin kehuja Frank Sinatraa esittäneeltä nuorelta mieheltä, jolle aplodeerattiin raikuvasti eräänä viikonloppuiltana.

– Helmi on Jyväskylän paras karaokebaari. Muissa paikoissa karaoke hoidetaan usein vähän kuin vasemmalla kädellä, mutta täällä siihen on keskitytty täysiä. Se tuntuu hyvältä ja sen myös kuulee, mies kertoo tyytyväisenä.

Tapahtumia järjestetään Helmessä vuoroviikoin. Reilun vuoden verran pyörinyt musavisa kerää tuttuja kasvoja baariin joka toinen tiistai. Palkinnot parhaille tarjotaan yhteistyössä yläkertanaapuri Revolutionin kanssa.

Vastaavasti joka toinen torstai The Voice of Finland -tv-ohjelmasta tuttu Niko Rimbacher luotsaa suosittua livekaraokea. Tällöin asiakas saa itse valita, haluaako hän laulaa kappaleita perinteisten karaoketaustojen päälle, vai antaako Rimbacherin vastata akustisesta kitarasäestyksestä. Mahdollista on myös säestää itse itseään.

– Lyriikat lauletaan nuottitelineestä karaokenäytön sijaan. Se on pieni askel ”oikean live-esiintymisen” suuntaan, ravintolapäällikkö Janne Niskanen muotoilee.

Helmessä tehdään jossakin vaiheessa pienimuotoista remonttia, kun sisältä puretaan asiakaspaikkoja ahmiva turha varastotila. Lisäksi suunnitteilla on valojen ja pintojen uudistamista, sekä julkisivun päivittämistä Väinönkadulle.

– Tässä mennään pikkuhiljaa eteenpäin, uusitaan vähän sieltä ja täältä. Kyllä tästä oikein hyvä tulee, yrittäjä Harri Wacklin sanoo.