Käsityön museo täyttyi kesäksi jakkaroista – Päivi Mikolan mukaan tuolit ovat huonekaluperheen riikinkukkomaisia lapsia

Muoti tai trendit ovat asioita, joita yritän välttää, arkkitehti-kalustesuunnittelija Päivi Mikola sanoo työskentelytavastaan.

69-vuotiaan Mikolan Jakkara forever -näyttely sisältää keinutuoleja, rahimaisia palleja, ryijypäällysteisiä istuimia, itämaista vaikutteita saaneita jakkaroita, sarjatuotantoa, uniikkikappaleita ja kalusteita joilla on esimerkiksi sellaiset nimet kuin Pooh ja Pii.

Istuimia 1990-luvun alusta suunnitellut Mikola muistuttaa, että erilaisten jakkaroiden arkkityyppejä löytyy jo faaraoiden haudoista ja erilaisia jakkaramalleja on luotu vuosituhansien ajan kaikissa kulttuureissa.

– Hyvien asioiden pitää kestää aikaa, hän sanoo.

– Kai Frankin määritelmä siitä kuinka hyvän tuotteen tulee täyttää ekonomia, ergonomian, estetiikan, etiikan ja ekologian vaatimukset ei ole lainkaan vanhentunut.

Mikolasta pöytä on eräällä tapaa huonekaluperheen feminiini äitihahmo – Keskus, jonka ympärille keräännytään. Tuolit taas ovat riikinkukkomaisia lapsia, joita katsellaan ja arvioidaan joka suunnasta.

– Kaikki suunnittelijat haluavat tehdä kuolemattoman tuolin, hän arvelee.

Alvar Aaltoakin muistetaan kalustesuunnittelijana ennen kaikkea Aalto-jakkaroistaan.

Mikola vältteli itse pitkään tuolien suunnittelua, mutta lipsui sitten jakkaroiden pariin. Samoin kävi uran pääpainon kanssa. Arkkitehdista tuli melkein vahingossa sisustus- ja kalustussuunnittelija.

– Alat ovat pohjimmiltaan samoja. Kussakin kyse on tilalliseen ajatteluun pohjaavasta suunnittelusta, Oulun yliopiston arkkitehtiosaston opettajanakin toiminut Mikola sanoo.

Mikolan inspiraation lähde on luonto ja tavoite ideoiden ennakkoluuloton soveltaminen. Huonekalun tulee olla teeskentelemätön ja luonnollinen kuin luonto itse, mutta samalla innovatiivinen. Vaikka jakkaralla on tuhatvuotinen historiansa, on turhaa kangistua näköalattomasti samaan.

Suunnittelijan viimeisen työn tulisi olla aina se, josta hän on itse eniten innoissaan. Mikolan kohdalla tämä pitää paikkansa. Pooh-jakkarat ovat syntyneet näyttelyä varten tai ainakin näyttelyn suunnittelun lomassa. Mikola kutsuu Nalle Puhista nimensä saaneita jakkaroita soittajan tuoleiksi, sillä ne syntyivät ajatuksesta, että soittaja kaipaa alleen tuolin, joka ei paina tai purista ja joka johdattaa istujan melkein väkisin oikeaan asentoon.

Frankin mainitsemat e-alkuiset vaateet täyttyvät Mikolan töissä. Ekologisuutta tukee puumateriaali, kotimaisuus ja pitkäikäisyys.

– Jos puu pysyy kuivana, se on yhtä kestävä kuin kivi, Mikola sanoo.

Ekonomisuutta puolestaan on se, että esimerkiksi lasten keinutuolista jääneet ylimääräiset palat on hyödynnetty tuolien istuinosina. Etiikkaan kuuluvaa eettisyyttä voisi rikkoa teettämällä tuoleja esimerkiksi lapsityönä ulkomailla. Mikolan istuimet syntyvät kuitenkin Porvoossa, Colmio Oy:ssä.

Jakkara Forever Suomen käsityön museolla 1.9. asti.