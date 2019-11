KISS esiintyy vielä ainakin kerran Suomessa – End Of The Road -kiertue Helsingissä ensi kesänä

Rocklegenda KISS saapuu Suomeen End Of The Road -jäähyväiskiertueellaan. Rocklegenda soittaa näillä näkymin viimeisen Suomen-keikkansa lauantaina 27. kesäkuuta ensi kesänä Helsingissä Hartwall Arenalla.

Maailman merkittävimpiin rock-yhtyeisiin lukeutuva yhdysvaltalainen KISS on parhaillaan End Of The Road -maailmankiertueella. Yli sata miljoonaa albumia urallaan myynyt yhtye on tänään julkistanut lisää päiviä kiertueelleen ja suomalaisfanien iloksi yhtye pysähtyy myös Helsingissä. Jättimäinen kiertue päättyy Yhdysvaltojen New Yorkiin vasta 17. heinäkuuta 2021.

– Kaikki, mitä olemme viimeisen reilun neljän vuosikymmenen aikana saavuttaneet, on niiden miljoonien ihmisten ansiota, jotka ovat täyttäneet klubit, areenat ja stadionit ympäri maailman. Nämä ovat viimeiset bileet niille, jotka ovat keikoillamme käyneet ja viimeinen tilaisuus niille, jotka eivät vielä ole KISS-keikkaa kokeneet. Jätämme jäähyväiset uramme suurimman show’n myötä ja poistumme samalla tavalla kuin aikoinaan tulimmekin. Armottomina ja pysäyttämättöminä, KISS-yhtyeen tiedotteessa kerrotaan.

The Rock & Roll Hall of Fame -kunniagalleriaan kuuluvan yhtyeen viimeisin studioalbumi Monster ilmestyi 2012. Yhtyeen tunnetuimpia hittejä ovat Love Gun, Detroit Rock City, Rock and Roll All Nite sekä I Was Made for Lovin' You.