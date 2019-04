KSML.fi laittoi nimet jonoon: Huutokauppatroikka maakunnan julkkisykkösiä

Kun Jyväskylässä asuvien julkkisten listaa tehtiin, huomio kiintyi siihen, että valikoidut olivat pääsääntöisesti urheilijoita ja poliitikkoja. Kun samaa listaan tehdään maakunnan julkkiksista, skaala laajenee viihdeteollisuuteen.

Julkkishan on henkilö, jonka mahdollisimman moni tunnistaa joko kasvoina tai nimenä, mielellään molempina. Julkkikseksi tullaan yleensä omista ansioista. Ansiot voivat olla moninaiset, lähtökohtaisesti kuitenkin myönteiset. Julkkikseksi tulemiseen tarvitaan luonnollisesti media, jossa julkkis esiintyy. Mediaan julkkis voi pyrkiä tai sitten media käsittelee häntä muista lähtökohdista.

Maakunnan ylivoimainen ykkösjulkkis tällä hetkellä on Aki Palsanmäki. Hirvaskankaan huutokauppakeisari on menestyvän tv-ohjelmansa myötä sementoinut asemansa niin, että hän vetää tässä kisassa kakkoseksi apumies Markku Saukon (Äänekoski) sekä puolisonsa Heli Palsanmäen. Todellisuudessa troikka on kuitenkin tilanteessa, jossa alasajo voi tulla nopeastikin, koska tuotantokausia on jäljellä vähemmän kuin niitä esitettyjä.

Neljäs sija menee kiistatta kansanedustaja Teuvo Hakkaraiselle, josta voi hyvin tulla vielä se ykkönen. Brysselin kone voi tätä kehitystä hidastaa, mutta Hakkaraisen meriitit julkkiskisassa ovat kiistattomat.

Viidennestä sijasta kisaavat Toivakan laulava kuninkaallinen Arja Koriseva sekä Hankasalmen Laulava Lundi, Maria Lund. Koriseva pysyy ihmisten mielissä monesta syystä, sairauden jälkeen muun muassa tv-sarjasta Kontio & Parmas. Maria Lund ei saa samaa tv-näkyvyyttä, mutta saavuttaa sijan viisi potentiaalinsa ja ikänsä vuoksi. On lisäksi vain ajan kysymys, kun hän saa näytön paikan myös ruudussa.

Sijat 7–9 jaetaan kristillisesti kolmen urheilijan kesken. Nämä valinnat saattavat hieman jo ihmetyttää, mutta niille on perusteensa. Entinen keihäsmies Jorma Kinnunen (Äänekoski) tunnistetaan kaikkialla mursuviiksistään. Lisäksi hänen urheilutekonsa ovat jääneet lähtemättömästi vanhemman polven mieliin. Poikansa Kimmo Kinnunen, keihäänheiton maailmanmestari, ei hänkään julkisuutta rakasta, mutta julkkismaine ei siitä perusta. Kimmo Kinnusen (Äänekoski) tunnistaa vaikka radiosta persoonallisen puheensa vuoksi. Julkisuutta karttelee myös pitkän matkan entinen juoksijasuuruus, yrittäjä Martti Vainio (Keuruu), joka 1980-luvulla sai julkisuutta varmasti omasta mielestään liikaakin. Vainion pitkä olemus ja vuosien urheilukuvat mediassa oikeuttavat kuitenkin näille sijoille.

Sijan kymmenen – ja nousussa – saa yhdistetyn kilpailija, Laukaan Eero Hirvonen, jonka kasvot ja nimi tulevat kaiken aikaa tutummaksi. Sitä se televisio ja huippu-urheilu teettää. Lisää kansainvälistä menestystä ja sija tällä listalla nousee kohisten.

Kun tv-kokki Maija Silvennoinen, maalaislääkäri Tapani Kiminkinen ja tv-koomikko Teemu Vesterinen jäävät vaille sitä jotain, Laukaan rallikuningas Juha Kankkunen kolkuttelee kymppilistaa. Kankkusen laukaalaisuuden voi toki kyseenalaistaa, koska mies asuu ja vaikuttaa muuallakin, mutta mies itse vakuuttaa olevansa ikuisesti laukaalainen.

Mutta annetaanpa teidän lukijoiden kyseenalaista tämäkin sija ja muutkin nimet. Laita siis oma ehdokkaasi meille tiedoksi: tanaan@keskisuomalainen.fi. Paras tipsi ja perustelu palkitaan julkkispalkinnolla.