KSML:n tatuointikisan finalistit ovat tässä – Äänestä ja voita!

Keskisuomalaisen Tänään-osasto järjesti kesällä tatuointikisan, joka viedään nyt finaaliin.

Haussa oli taidokkaita ja omistajilleen merkittäviä tatuointeja, joista pyydettiin kuvat ja tarinat. Osallistujia oli yli 70. Nyt näistä on valittu kymmenen finalistia.

Äänestä mielestäsi paras ohessa olevista tatuoinneista tarinoineen täällä.

Voittajatatuoinnin kantajalle on luvassa 200 euron lahjakortti jyväskyläläiseen Fireline Tattoo -studioon. Lisäksi arvotaan kaikkien äänestäjien kesken tavarapalkinto.

Jasmina Tarvainen Kuva: x

1. Jasmina Tarvainen

"Pidän hevosista ja halusin jotain epätavallista hevosen kuvaa iholle, sellaista, jota ei olisi jokaisella. Näin syntyi "ruma hevonen". Tämä tehtiin parisen vuotta sitten Jyväskylässä tatuointimessuilla."

Anna Savela ja Emmi Virtanen Kuva: x

2. Anna Savela ja Emmi Virtanen

"Olemme Anne ja Emmi, työn kautta toisemme löytäneet ystävykset. Mielestämme elämä on suuri seikkailu, ja aina välillä "syöksymme kanin koloon pää edellä". Nautimme hyvästä teestä ja pienet teehetket keskellä hektisintä yrittäjän arkea pelastavat monet tilanteet. Molempien käsivarressa Liisa muistuttaa, että jossain on se hyvä ystävä, jonka kanssa voi jakaa ilot ja surut."

Anu Matikainen Kuva: x

3. Anu Matikainen

"Ensimmäisen tatuoinnin otin 18-vuotiaana ja muutamia sen jälkeenkin. Sitten oli pitkä, ehkä 10 vuoden tauko, kunnes innostuin tatuoinneista uudestaan. Halinalle on toinen värillinen tatuointini, mustia on reilu 15. Halinalleen päädyin, koska se oli tärkeä osa lapsuuttani, katsoin innolla halinalleja tv:stä. Ja onhan tuo nallukka söpö."

Petri Tiainen Kuva: x

4. Petri Tiainen

"Nuoruuden autoharrastukset aktivoituivat aikuisiällä taas ja oli aika ikuistaa intohimo iholle. Hot rod -tatuointi ulkokäsivarressa sopii kruisailukulttuuriin hyvin, sillä se näkyy parhaiten ajaessa ”luu pihalla”."

Kerttu Hintikka Kuva: x

5. Kerttu Hintikka

"Tatuoinnin on tehnyt Keski-Suomesta lähtöisin oleva Tuula Aikioniemi, ja se on yksi mun ehdottomista lemppareista. Alkuperäisessä flash-kuvassa olennolla oli kädessä päärynä, mutta tatuoinnin ottamishetkellä persikka puhutteli enemmän. Useimmiten jokin osa otuksesta pilkistää näkyville – oli se sitten käpälät ja hännänpää housunlahkeen alta, tai päässä kasvavat oksat sukanvarresta. Ilahdun joka kerta."

Mia Puolanen Kuva: x

6. Mia Puolanen

"Australiassa syntyneenä, elämäni parhaimmat hetket siellä viettäneenä pohkeeni sai värityksen Magpie-linnusta (harakka) eukalyptuspuun oksalla. Teksti on lastenlorusta, "One for sorrow, two for joy, three for a girl, four for a boy. Five for silver, six for gold, eight for a secret what has never been told." Sanotaan, että vain yhden harakan näkeminen tuo huonoa onnea. Kun näet ryhmän, tulevaisuus on turvattu."

Kaija Koistinen Kuva: x

7. Kaija Koistinen

Otin viime keväänä Lappi-aiheisen tatuoinnin, jossa on Lapin onnenlintu kuukkeli ja värikäs ruskainen luonto taustalla. Olen vannoutunut lapinmatkailija, joten tatuoinnin aiheen valinta oli helppo. Tatuoitsija oli Piia Hakkarainen."

Annemari Johansson Kuva: x

8. Annemari Johansson

Tatuoinnilla ei ole sen kummemmin tarinaa. Olen aina rakastanut leopardeja ja halusin ihooni jotain kaunista ja leopardin. Tekijä on Opa Maijanen."

Heikki Alakarppa Kuva: x

9. Heikki Alakarppa

"Uncle Lars, near to my heart...". Lars on Metallica-yhtyeen rumpali Lars Ulrich. (toim. huom)

Outi Perilä Kuva: x

10. Outi Perilä

"Vasenta olkapäätäni koristaa meidän perheen rakas lemmikkikissa Manne, joka jouduttiin vanhuuden sairauden vuoksi lopettamaan viime syksynä. Nyt hän kulkee kuvana mukana. Kuvassa kissa on tulppaanien keskellä, koska hänellä oli joku viharakkaussuhde noihin kukkiin. Kävi aina jyrsimässä lehdet maljakosta ja yleensä aina kaatui myös maljakko. Tatuoija sai erittäin onnistuneesti taltioitua hänen aistikkaat silmänsä."

