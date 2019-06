Ohjelmamyyjä Kari Pössi Piikkikasvi Oy:stä silmäilee pyynnöstä Jyväskylän Suomipop-festivaalin ohjelmaa.

Kuka on pääesiintyjä? Asia ei ole Pössin mielestä yksioikoinen.

– Jos jossain Ilosaarirockissa on selkeästi nostettu The Chainsmokers, niin Jyväskylässä ei ole sellaista, vaan kokonaisuus ratkaisee. Pitkin päiviä on tunnettuja ja kaupallisesti menestyneitä festivaalijyriä.

Suomipop-festivaalin ohjelmassa on Pössin mielestä huomionarvoista myös se, että kerrallaan tapahtuu vain yhdellä lavalla, ja pää- ja sivulavojen sijaan on kaksi tasavertaista lavaa.

– Katsoja pystyy halutessaan näkemään jokaisen keikan. Siellä missä lavoja on neljä–viisi ja pitää tehdä valintoja, tilanne on hieman erilainen.

Esiintyjien välisen hierarkian sijaan Pössi tarkastelee Suomipop-festivaalin ohjelmaa mieluummin draaman kaaren näkökulmasta.

– Hyvä järjestys riippuu siitä, minkä tyyppisiä esitykset ovat. Järjestäjä pohtii sitä, mikä sopii minkäkin jälkeen. Pitää olla riittävästi erilaista, jotta ihmisten mielenkiinto pysyy yllä.

Pössin edustamia yhtyeitä Suomipop-festivaalilla ovat Neljä Ruusua ja Popeda. Neljä Ruusua soittaa iltapäivällä. Heti sen jälkeen bändi kiirehtii iltakeikalle Kuissi Rockiin Loimaalle.

– Jyväskylä ja Loimaa tulivat neuvotteluihin samoihin aikoihin. Esitettiin järjestäjille toiveita, ja aikataulutus onnistui.

Popeda on lauantaina koko Suomipop-festivaalin viimeinen esiintyjä. Pössin mukaan tuon ajankohdan päätti tapahtuma.

Kotimaiset bändit eivät Pössin kokemusten mukaan tavallisesti egoile esiintymisajankohdista.

– Totta kai kaikki haluavat soittaa kello 19:n ja 22:n välillä, koska yleisö on silloin yleisesti ottaen virkeimmillään. Mutta kyllä esimerkiksi Dumari & Spuget oli ihan tyytyväinen Jyväskylän Rock in the Citystä (lauantaina 10. elokuuta) saamaansa slottiin (kello 17–18).

– Paras soittoaika on se, jolloin yleisö on kyseiselle esiintyjälle vastaanottavaisimmillaan.